El máximo otorgado por la CNA: UC obtiene acreditación de excelencia por siete años

La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) otorgó a la Pontificia Universidad Católica de Chile la acreditación institucional de excelencia por siete años, el máximo período contemplado por el sistema nacional de aseguramiento de la calidad.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los integrantes del organismo, que reconoció el desempeño de la universidad en todas las áreas evaluadas: Docencia y Resultados del Proceso de Formación, Gestión Estratégica y Recursos Institucionales, Aseguramiento Interno de la Calidad, Vinculación con el Medio e Investigación, Creación y/o Innovación.

Tras conocerse la resolución, el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, sostuvo que el resultado constituye un respaldo al proyecto institucional y un desafío para el futuro.

“Recibimos esta acreditación con mucha humildad, pero también con un enorme sentido de responsabilidad. Más que un punto de llegada es un compromiso para seguir fortaleciendo nuestro proyecto universitario y avanzar con decisión en el camino que hemos trazado para aportar, desde el conocimiento, la formación y el servicio, a enfrentar los grandes desafíos que tiene Chile”, afirmóla casa de estudios a través de un comunicado.

Por su parte, la directora de Calidad, Estudios y Análisis Institucional de la UC, Bárbara Prieto, destacó que el proceso de acreditación permitió revisar el desarrollo de la universidad e incorporar sus conclusiones al nuevo Plan Estratégico 2026-2030.

“Esta acreditación es un reconocimiento al trabajo riguroso y sostenido de toda la comunidad UC y de su compromiso con el aseguramiento de la calidad”, señaló. Agregó que el proceso de autoevaluación permitió identificar oportunidades de mejora que fueron incorporadas como iniciativas del nuevo plan institucional.

El proceso de acreditación se extendió por más de dos años e involucró una etapa de autoevaluación, recopilación de antecedentes y participación de las distintas facultades, unidades y equipos de la universidad.

Con el objetivo de integrar los lineamientos del Plan Estratégico UC 2026-2030, la institución decidió completar el informe de autoevaluación durante la última semana del plazo fijado por la CNA, buscando alinear los compromisos de mejora derivados de la acreditación con su nueva hoja de ruta institucional.