Al Pan Pan: Javier Couso y Juan Pablo Forno sobre agenda de seguridad del Gobierno e IA

Ya aprobada la megarreforma, ahora el Presidente José Antonio Kast impulsa la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). El plan considera diversas medidas, entre las que destaca el envío al Congreso de una reforma constitucional que consagre la seguridad como deber del Estado.

“Por primera vez, el Estado va a decir en su propia Constitución que proteger a su gente no es una opción más, sino una obligación“ para cualquier gobierno, detalló el mandatario, quien espera que las medidas estén aprobadas antes de navidad.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la UDP, Javier Couso.

Además, conversamos con el consultor en tecnología e inteligencia artifical Juan Pablo Forno, a propósito de las últimas noticias en el área, como el ciberataque a la empresa Hugging Face por parte de ChatGPT luego de que uno de sus modelos lograra escapar de un ambiente controlado.