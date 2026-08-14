Al Pan Pan: Jorge Heine y Jorge Atton sobre relaciones Chile-EE. UU. e IA en Chile

En el marco del encuentro Escudo de las Américas, iniciativa militar y de seguridad hemisférica impulsada por el gobierno de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hizo un polémico llamado a los 18 países que participan en la instancia, Chile incluido.

El secretario de Guerra instó a los gobiernos a participar en operativos conjuntos contra el narcotráfico, aumentar el presupuesto de Defensa, y salirse de la Corte Penal Internacional. “Esto no es un juego”, advirtió el también secretario de Guerra norteamericano, quien además aludió a China y cómo se busca debilitar su influencia en la región.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el ex embajador de Chile en China, India y Sudáfrica Jorge Heine.

Además conversamos sobre el horizonte de la implementación de la IA en Chile con el ex subsecretario de Telecomunicaciones Jorge Atton, con quien además revisamos la polémica por la definición de Fondecyt de áreas prioritarias de posdoctorado 2027, y que dejó fuera a las Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.