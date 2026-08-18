Al Pan Pan: Jaime Bassa (FA) y Juan Marcelo Valenzuela (PDG) sobre reforma constitucional

El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado una reforma constitucional de seguridad que contempla 11 modificaciones a la Carta Fundamental y crea un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves contra la seguridad pública.

La medida podrá decretarse ante una “amenaza grave e inminente” o cuando la seguridad pública haya sido “gravemente afectada”. Tendrá una duración inicial de hasta 120 días y podrá ser prorrogada una vez, por el mismo periodo, directamente por el Mandatario. Las siguientes extensiones requerirán el acuerdo del Congreso.

Durante la vigencia del estado de excepción, el Presidente podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. También estará facultado para limitar el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la propuesta del Gobierno en materia de seguridad con el diputado por Valparaíso Jaime Basa (FA).

Continuamos con el análisis sobre la reforma constitucional, esta vez mirando a su tramitación en el Congreso y los votos con los que cuenta el Gobierno, con el jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela.