Al Pan Pan: Matías Walker y Santiago Escobar sobre agenda de seguridad y reformas constitucionales

El Gobierno presentó su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, con 8 propuestas de cambio constitucional y otros proyectos en carpeta. Entre las modificaciones, está agregar a la seguridad pública como deber en la carta magna, endurecimiento penal con régimen carcelario estricto, registro de organizaciones criminales, entre otros. Sin embargo, de momento no se aborda medidas en el sistema de justicia, especialmente tras escándalos como el caso Audio.

En este escenario, la encuesta “Claves Ipsos” de enero sostiene que el 57% de las personas considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta este Poder.

Cabe recordar que originalmente, se consideraba 15 modificaciones en un borrador que dio a conocer La Tercera, y que motivó diversos cuestionamientos, entre ellos, del senador de Demócratas, Matías Walker. Para que avancen las iniciativas, se requiere un respaldo de cuatro séptimos, vale decir, 89 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el senador Matías Walker y el abogado especialista en temas de defensa y seguridad Santiago Escobar.