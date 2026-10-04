Elecciones Brasil: con el 80 % de los votos Lula comienza a acortar distancias con Bolsonaro

A las 17:00 horas de este domingo (hora de Brasilia y Chile) cerraron las mesas de votación en Brasil y comenzó el escrutinio electrónico de la primera vuelta de las elecciones generales de 2026. El Tribunal Superior Electoral (TSE) inició la divulgación de los primeros resultados oficiales, que serán actualizados a medida que se procesen los boletines de las urnas. La jornada comenzó a las 08:00 horas y se desarrolló de manera pacífica, aunque se registraron alertas por fuertes lluvias en algunas regiones.

Un total de 12 candidaturas compitieron por la Presidencia, aunque la disputa estuvo concentrada principalmente en el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años por tentativa de golpe de Estado.

Brasil cuenta con casi 159 millones de electores y, debido a su sistema de votación electrónica, los resultados suelen conocerse pocas horas después del cierre. Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los votos, está prevista una segunda vuelta presidencial para el próximo 25 de octubre.