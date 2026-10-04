Más de 107 mil proyectos con fondos públicos: plataforma de Contraloría permitirá monitorear gastos

La Contraloría General de la República presentará oficialmente este lunes Infosisrec, una nueva plataforma que permitirá consultar el desglose de unos 107 mil proyectos financiados con fondos públicos. La herramienta busca facilitar el acceso ciudadano a información que hasta ahora requería mecanismos de consulta menos inmediatos.

El sistema, que será presentado oficialmente a las 10:00 horas, funcionará como uno de los productos de la Contraloría para consolidar información proveniente del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec). La plataforma reunirá antecedentes correspondientes al periodo comprendido entre 2023 y 2026, desde los Juegos Panamericanos de 2023 hasta hoy. Según información de La Tercera, Infosisrec concentrará más de 23 millones de archivos con rendiciones de recursos entregados de ocho mil entes.

La información abarcará a 947 cuerpos públicos ejecutores y 7.533 entidades privadas distribuidas en las 16 regiones del país. Entre los organismos que podrán ser consultados se encuentran municipalidades, servicios de salud, fundaciones y corporaciones, entre otras entidades. La plataforma permitirá acceder en pocos segundos a información tanto a nivel nacional como regional, además de realizar comparaciones entre entidades otorgantes y ejecutoras.

Uno de sus principales componentes será la visualización de la distribución geográfica de los recursos. Para ello, Infosisrec incorporará gráficos y mapas que permitirán comparar antecedentes y revisar la asignación de fondos según año, región o comuna. No obstante, cada proyecto contará además con una ficha individual con información general, programa, estado y normativas aplicables. En esos registros se podrán consultar los montos asignados, la cantidad rendida y cuánto de esos recursos ha sido aprobado.

La plataforma también mostrará gráficos sobre la evolución mensual de las transferencias y el estado de revisión de los proyectos, lo que permitiría identificar patrones y prioridades en el uso de los recursos públicos para facilitar decisiones informadas.