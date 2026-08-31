Al Pan Pan: Osvaldo Andrade y David Bravo sobre Comisión Nueva Arquitectura del Estado y desempleo
Hoy en Al Pan Pan: conversamos sobre las metas de la comisión transversal convocada por La Moneda, sus metas y los resguardos que generó en la esfera política. Además, revisamos el complejo panorama de desempleo que cruza el país.
El Gobierno convocó a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, que tendrá como tarea revisar la estructura de la administración pública y proponer cambios al número y funcionamiento de los ministerios, detectar funciones que se superponen, y proponer un plan para reasignar recursos.
La instancia está compuesta por 12 integrantes, aunque hubo críticas porque partidos como el PC, el Frente Amplio o el PDG no fueron incluidos. En este sentido, la diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, comentó que “el Presidente Kast señaló que quería tener una propuesta de modernización del Estado que trascendiera a su gobierno, pero convoca a una mesa que excluye visiones”.
Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la instancia con el expresidente del Partido Socialista e integrante de la comisión, Osvaldo Andrade.
Además, y a propósito del complejo panorama de empleo revelado por el Instituto Nacional de Estadísticas, conversamos con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo.
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