Al Pan Pan: Osvaldo Andrade y David Bravo sobre Comisión Nueva Arquitectura del Estado y desempleo

El Gobierno convocó a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, que tendrá como tarea revisar la estructura de la administración pública y proponer cambios al número y funcionamiento de los ministerios, detectar funciones que se superponen, y proponer un plan para reasignar recursos.

La instancia está compuesta por 12 integrantes, aunque hubo críticas porque partidos como el PC, el Frente Amplio o el PDG no fueron incluidos. En este sentido, la diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, comentó que “el Presidente Kast señaló que quería tener una propuesta de modernización del Estado que trascendiera a su gobierno, pero convoca a una mesa que excluye visiones”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Fran Castillo: conversamos sobre la instancia con el expresidente del Partido Socialista e integrante de la comisión, Osvaldo Andrade.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Además, y a propósito del complejo panorama de empleo revelado por el Instituto Nacional de Estadísticas, conversamos con el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, David Bravo.