“Ojalá mandara un saludo y no fuera”: Cruz-Coke reitera critica de Evopoli a Kast por Foro Madrid

La participación del Presidente José Antonio Kast en el V Encuentro Regional del Foro de Madrid abrió una nueva grieta dentro de Chile Vamos, con Evópoli como principal foco de resistencia. Su presidente, el senador Luciano Cruz-Coke, volvió a cuestionar la decisión del Mandatario y planteó que, en vez de acudir personalmente, debió limitarse a enviar un saludo.

Cruz-Coke endureció así una crítica que Evópoli ya había explicitado públicamente. El partido decidió no participar institucionalmente del encuentro y ha advertido que la presencia de Kast puede terminar asociándolo a una corriente política de nicho y de perfil más extremo, precisamente cuando ejerce como jefe de Estado.

“Yo preferiría que no asistiera, pero que mande un saludo, un video, qué sé yo. Hay distintas formas de hacerlo”, sostuvo el senador antes del comité político ampliado en La Moneda. Y, consultado nuevamente por el episodio, fue todavía más directo: “Sí me gustaría que ojalá el Presidente mandara un saludo y no fuera”.

Para Cruz-Coke, la controversia no radica en que Kast participe de actividades políticas por definición, sino en el carácter del foro y en la exposición que implica para un Presidente de la República. “Considero innecesario la participación”, afirmó, cuestionando además que una instancia de estas características tenga “la altura” correspondiente a una actividad presidencial.

El senador también marcó distancia con los parlamentarios de Chile Vamos que sí estarán en San Carlos de Apoquindo. Francisco Orrego (RN) y Ricardo Neumann (UDI), dijo, concurren “por su cuenta” y “no en nombre de Chile Vamos”.

“Si ellos se sienten más cerca de esa tendencia ideológica que no es la de Chile Vamos, perfecto, pero yo creo que hay que hacer también la diferencia”, sostuvo.

Evópoli marca distancia

El cuestionamiento no es aislado dentro de Evópoli. El diputado Jorge Guzmán planteó a Radio Universidad de Chile que el problema central es que Kast participará esta vez como Presidente de la República y no como candidato o militante de Republicanos, como ocurrió en sus anteriores acercamientos al Foro Madrid.

“Cuando tú asistes a este tipo de encuentros y hablas como Presidente de la República estás hablando como el máximo representante del país”, sostuvo Guzmán, quien pidió que el Mandatario mantenga una posición moderada y evite declaraciones que puedan comprometer la política exterior chilena.

El diputado fue explícito respecto de la distancia de su partido con la instancia: “A Evópoli le complica” el Foro de Madrid y “no nos representa”. Entre sus reparos mencionó la forma en que el encuentro aborda a la izquierda democrática, señalando que no comparte que se equipare a ese sector con regímenes dictatoriales.

La molestia de Evópoli se cruza, además, con un segundo foco de tensión dentro del oficialismo: la reforma constitucional en seguridad impulsada por La Moneda. Guzmán advirtió que el proyecto, tal como está planteado, podría restringir derechos constitucionales y pidió un acuerdo previo entre las fuerzas de Gobierno antes de su votación en general.

Kast no retrocede

Kast, en tanto, descartó las críticas y defendió su decisión de asistir. “Yo puedo tener críticas, pero de ahí a decir que no se pueden reunir, que un Presidente de la República no puede asistir… ¿por qué no puede expresar una opinión?”, respondió a Radio Cooperativa.

La Moneda ha intentado separar la participación presidencial de la agenda ideológica del foro. El biministro Claudio Alvarado recordó que Kast es fundador de la instancia y que ya había participado en encuentros anteriores, pero subrayó que esta vez lo hará en calidad de jefe de Estado y que su intervención estará enfocada en seguridad, crecimiento, libertad y democracia.

El problema político para Chile Vamos es que la discusión ya no se limita a la oposición. La decisión presidencial está obligando a los partidos oficialistas a marcar diferencias respecto de una instancia organizada por la Fundación Disenso, vinculada a Vox, que reunirá en Santiago a dirigentes de la derecha conservadora y radical internacional.

La tensión quedará expuesta este jueves, cuando Kast abra el encuentro y Javier Milei lo suceda con un discurso especial. En paralelo, parlamentarios de RN, la UDI, Republicanos y el Partido Nacional Libertario participarán en distintos paneles, aunque Evópoli se mantendrá al margen.

Así, antes incluso de comenzar, el Foro Madrid ya consiguió algo que excede su agenda internacional: volver a poner sobre la mesa las fronteras ideológicas de la coalición que sostiene al Gobierno y dejar a Evópoli tomando distancia de una actividad en la que el Presidente decidió jugarse personalmente.