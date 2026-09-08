Al Pan Pan: Claudio González y José Joaquín Brunner sobre economía local y elecciones en Alemania

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto anotó un alza mensual de 0,6 %, bastante por encima del 0,1 % registrado en julio, y llevó la inflación acumulada durante 2026 a 3,6 %. De acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la variación a doce meses llegó a 4,1 %, en una medición marcada especialmente por las alzas en alimentos y transporte.

Nueve de las 13 divisiones que integran la canasta del IPC aportaron incidencias positivas durante agosto, mientras tres registraron incidencias negativas y una tuvo incidencia nula.

La cifra suma presión a la economía nacional, a la espera de la definición del Consejo del Banco Central sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM), su Informe de Política Monetaria (IPoM) y una inminente alza en los precios de los combustibles.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el paisaje económico local con el economista de GH Capital Invest y labfinanzas.com, Claudio González.

Además analizamos el escenario político alemán, que registró una importante victoria para la ultraderecha gracias al arrase electoral de Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) en Baja Sajonia, con el sociólogo, exministro y director del doctorado en Educación Superior de la UDP, José Joaquín Brunner.