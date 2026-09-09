Al Pan Pan: Raphael Bergoeing y Lidia Casas sobre panorama económico y 11 de septiembre

En el Informe de Política Monetaria (IPOM) de junio, el Banco Central cifró la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile en el rango del 1 % y 1,75 para el 2026. Sin embargo, la actualización de septiembre recortó con fuerza la esperanza y la dejó en el rango de 0,25/0,75 %.

Y si bien el ente emisor contrastó con las expectativas para el 2027, citando que la aprobación de la Ley Miscelánea traería un “mayor impulso a la productividad” vía inversión y que la cifra podría tocar el 3 % y el 3,25 % al 2028, las noticias constatan un mal escenario económico: solo ayer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) saltó un 0,6 % y elevó la inflación acumulada al 3,6 %.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad Raphael Bergoeing.

Además, y ad portas de una nueva conmemoración del 11 de septiembre (marcada por el reivindicar de Miguel Krassnoff de sus crímenes durante la dictadura militar, junto con ser el primero de José Antonio Kast como Presidente de la República), conversamos con la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Lidia Casas.