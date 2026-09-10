Al Pan Pan: Juan Gabriel Valdés y Magdalena Claro sobre embajador Judd y resultados PISA 2025

El embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, emitió confusas declaraciones respecto de quiénes habrían estado detrás del estallido social. Si bien al comienzo planteó que la inteligencia de su país contaba con información que vincula a organizaciones de izquierda como responsables de disturbios, luego aclaró que solo usó “fuentes abiertas de información” y que “no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019”.

Pero después, agregó que la conclusión a la que llegaron autoridades estadounidenses es “sobre el análisis proveniente de sus políticos aquí en Chile, la información de su policía y de sus académicos”, y con ello “se ha determinado que sí, esto fue perpetrado por grupos de izquierda”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre la polémica con el ex embajador de Chile en EE. UU. y excanciller Juan Gabriel Valdés.

Además, y a propósito de la caída importante en resultados académicos descritos por la prueba PISA 2025, conversamos con la directora del Centro BAND de la Universidad Católica, Magdalena Claro.