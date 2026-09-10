Pifian a Kast en inicio de Mundial de Rally en Concepción: Presidente respondió al público

El Presidente José Antonio Kast quiso hacer del Mundial de Rally Chile Bío Bío 2026 una pausa en la confrontación política. El público, sin embargo, no terminó de concedérsela.

El Mandatario participó este jueves en la largada protocolar del WRC Rally Chile Bío Bío, realizada en el centro de Concepción, convirtiéndose en el primer Presidente de la República en asistir a esa instancia. Llegó acompañado por integrantes de su gabinete y se encontró con una recepción dividida: aplausos desde algunos sectores y pifias desde otros.

Los silbidos aparecieron desde el comienzo de su intervención y obligaron a Kast a alterar el libreto. “Aquí nos une algo que no es la política; nos une el deporte”, planteó, antes de dirigirse directamente a quienes manifestaban su rechazo.

“Voy a pedir a aquellos que puedan tener una opinión distinta en política que hoy día estamos aquí por algo distinto. ¡Estamos por el deporte! ¡Estamos por el Biobío! ¡Estamos por Chile!”, exclamó.

El llamado buscó cerrar cualquier disputa partidista sobre el escenario, aunque la propia reacción presidencial terminó poniendo la política en el centro de una ceremonia concebida precisamente para celebrar uno de los principales eventos deportivos internacionales que recibe la región.

Kast insistió en esa línea y pidió al público levantar sus banderas y valorar que Chile sea nuevamente sede del campeonato. “Siéntanse orgullosos de que en Chile se realiza por quinta vez este Rally”, señaló.

El Presidente también destacó el papel de los auspiciadores en el financiamiento y organización de la competencia.