Al Pan Pan: Raúl Soto (PPD) y Mauricio Daza sobre “Escudo de las Américas”, caso Hermosilla y más

Cancillería confirmó la adhesión del Estado de Chile al “Escudo de las Américas”, luego de la reunión encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el presidente José Antonio Kast, “aquí no hay un tratado. Para que nadie crea que aquí estamos pasando a llevar la soberanía de Chile y la institucionalidad nacional: aquí hay una coordinación, una adhesión a ciertas líneas de acción en contra del crimen organizado”, argumentando la presencia regional de carteles criminales como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, o el de Sinaloa.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado y presidente del PPD, que además forma parte de la delegación de Estado que acompaña a Kast en Nueva York por su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, Raúl Soto.

Además, analizamos los avances en los casos de tráfico de influencias (como el caso Muñeca Bielorrusa, que apunta a la exsuprema Ángela Vivanco y el exdiputado Gabriel Silber, y las aristas del caso Audio) con el abogado Mauricio Daza.