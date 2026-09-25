Al Pan Pan: Eugenio Tironi y Carlos Basso sobre estrenos literarios, “La Resaca” y “El cerebro nazi”

“La Resaca” es el último libro del consultor político Eugenio Tironi, en el que reflexiona sobre el Chile que surgió después del estallido social de 2019. Si bien en un comienzo ―plantea el autor― el 18-O aparentaba expresar una ruptura del orden social que escapó al control de las élites, lo que vino después fue un repliegue, marcado por el cansancio, el temor y la necesidad de recuperar el orden, con el consecuente impulso de fuerzas conservadoras.

Asimismo, Tironi compara las figuras presidenciales de Patricio Aylwin y Gabriel Boric, y aborda la irrupción de José Antonio Kast, quien escapa a su juicio a la tradicional disputa entre izquierda y derecha en nuestro país.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con Tironi sobre los puntos claves de su libro.

Continuando en la faceta literaria conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, que hoy comenta su nuevo libro, “El cerebro nazi“, donde investiga la psicología de la obediencia y el fanatismo. La obra analiza estudios desclasificados de la agencia antecesora de la CIA para comprender cómo líderes mesiánicos, como Hitler, lograron que ciudadanos comunes participaran en crímenes atroces.