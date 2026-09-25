¿Se pueden reducir las listas de espera quirúrgicas con innovación?
¿Es posible agilizar las cirugías y reducir las listas de espera en nuestro sistema de salud? En este episodio de Lista de Espera, Juan Carlos Said y José Miguel Bernucci conversan con el Dr. Alberto Rodríguez, cirujano digestivo que ha innovado con nuevos dispositivos para simplificar una cirugía.
Dialogamos sobre cómo la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como el uso de imanes y plataformas robóticas en cirugías laparoscópicas, pueden hacer que los procedimientos sean menos invasivos, reduzcan el dolor del paciente, y, fundamentalmente, disminuyan los tiempos de recuperación y el uso de recursos hospitalarios.
Analizamos los desafíos de implementar estas innovaciones en Chile, la resistencia al cambio en el mundo médico, y cómo la colaboración entre el sector público y privado es clave para mejorar la atención de los pacientes.