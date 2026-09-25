RN sube el tono contra Republicanos: “La derecha cobarde está en Nueva York”

La senadora RN María José Gatica escaló este viernes la disputa dentro del oficialismo. Salió a defender a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de las críticas republicanas y apuntó directamente a los parlamentarios que acompañaron al Presidente José Antonio Kast en Estados Unidos: “La derecha valiente está en Valparaíso votando y salvando la agenda legislativa; la cobarde, de viaje en Nueva York”.

El blanco principal fue el diputado republicano Stephan Schubert, quien cuestionó que Núñez pidiera públicamente una “cirugía mayor” al gabinete y acusara un “déficit político” en el Ejecutivo. Schubert sostuvo que la presidenta del Senado tiene canales internos para transmitir sus reparos y que no correspondía hacerlo a través de la prensa.

Gatica respondió golpeando donde más le duele hoy al oficialismo: la derrota por un voto de la reforma que buscaba ampliar el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas.

La iniciativa obtuvo 88 votos y necesitaba 89. Entre los ausentes estaban Schubert y el también republicano Felipe Ross, quienes se encontraban en Estados Unidos junto a Kast. Sus permisos constitucionales, que podían modificar el quórum requerido, no fueron tramitados oportunamente.

“Primero, hay que estar en Chile para defender al Gobierno y votar como corresponde”, disparó Gatica. Y agregó que criticar desde “la comodidad” del avión presidencial y Naciones Unidas mientras en Chile se perdía una iniciativa prioritaria no era, a su juicio, apropiado.

La senadora también le exigió una autocrítica a Schubert y respaldó el diagnóstico de Núñez: “Se necesita cambio de gabinete y ya es evidente”. Según sostuvo, los reparos no aparecieron de improviso en los medios, sino que RN los ha planteado reiteradamente en privado sin ser escuchado por ministros y subsecretarios.

“Tengan un poquito de pudor”

La ofensiva viene incubándose desde el rechazo de la reforma migratoria. Gatica ya había salido a blindar al ministro de la Segpres, José García Ruminot, y a repartir responsabilidades más arriba: sostuvo que el Segundo Piso, si tiene un papel central en la conducción política, también debe responder por los problemas de coordinación. Incluso cuestionó que parlamentarios fueran incorporados a una gira presidencial justo cuando debían votarse proyectos relevantes en el Congreso.

Núñez siguió una línea parecida. Defendió a García Ruminot y sostuvo que el problema excede a la Segpres: afirmó que “poco y nada” puede hacer esa cartera si desde arriba no existe disposición para dialogar, modificar propuestas y construir mayorías. Su diagnóstico fue más amplio: Kast, dijo, debe conducir de otra manera y el gabinete requiere una “cirugía mayor”.

Eso encendió a Republicanos. Agustín Romero calificó los dichos como una “descalificación” y reprochó que Núñez llevara las diferencias a la prensa. José Carlos Meza, Macarena Santelices y Alejandro Riquelme también cuestionaron el método y defendieron que las discrepancias del oficialismo se procesen internamente.

Gatica dio vuelta ese argumento: sostuvo que los parlamentarios son quienes deben “dar la cara” en terreno y en el Congreso y pidió a sus socios republicanos “un poquito de pudor” antes de cuestionar a RN.

El intercambio agrega presión a una relación RN-Republicanos que ya venía mostrando roces. Esta misma semana ambos partidos chocaron por la propuesta de “piñerizar” la agenda de empleo y ahora vuelven a enfrentarse por las responsabilidades detrás de los tropiezos legislativos y por cuánto debe cambiar Kast su equipo político.

La discusión, por ahora, dejó de ser solo sobre un voto perdido. RN está empujando la tesis de que el problema es de conducción; Republicanos cuestiona que sus socios ventilen esas diferencias en público. Gatica decidió llevar esa pelea un paso más allá: quienes critican, dijo en los hechos, primero deben estar en Chile para votar.