Al Pan Pan: apertura de Bachelet a un tercer mandato abre nuevo debate en oficialismo y oposición

Las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, quien abrió la puerta a la posibilidad de volver a ser candidata presidencial en 2030, generaron reacciones transversales en el mundo político.

El tema incluso fue abordado por el presidente José Antonio Kast, quien sostuvo que es legítimo que existan distintos liderazgos, aunque planteó que el debate también debe considerar el balance de los gobiernos anteriores. “Lo que sí hay que dejar asentado siempre es si las políticas públicas que se llevaron adelante en las décadas anteriores fueron las correctas o no las correctas”, afirmó.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler: conversamos sobre este escenario político con Francisco Vidal, exministro del Interior, de Defensa y secretario general de Gobierno, y militante del PPD.

En otro ámbito, los tribunales de justicia enfrentan cuestionamientos luego de que se conocieran al menos dos causas en las que quedó en evidencia el uso de inteligencia artificial en la elaboración de resoluciones judiciales.

Uno de los casos corresponde al Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde se dictó una extensa sentencia contra un médico colombiano acusado por la emisión de licencias médicas falsas y cuya defensa presentó posteriormente un recurso de nulidad.

El segundo episodio ocurrió en la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, donde una resolución publicada en el sistema del Poder Judicial dejó incorporadas las instrucciones entregadas a una herramienta de inteligencia artificial. Entre ellas podía leerse: “Eres un juez de la Corte de Apelaciones que debe redactar la parte considerativa de la sentencia [rechazando/acogiendo] el recurso”. La presidencia de la Corte pidió explicaciones al relator suplente encargado de la tramitación.

Analizamos las implicancias del uso de inteligencia artificial en el sistema judicial junto a Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo y miembro del Panel Científico Internacional Independiente sobre Inteligencia Artificial de Naciones Unidas.