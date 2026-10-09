Ópera Carmen debutó con ovación en la Universidad de Talca

La historia cultural de la Región del Maule sumó un capítulo más con el exitoso estreno de la Ópera Carmen, que se presentó en el Aula Magna de la Universidad de Talca a tablero vuelto. La obra reunió a cerca de 250 artistas entre destacados solistas nacionales, músicos de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la casa de estudios, quienes deleitaron al público con casi tres horas de espectáculo de primer nivel.

Carmen combinó música, canto y actuación en una puesta en escena que exigió un importante trabajo de preparación de sus intérpretes.

“Es la ópera más famosa de todos los tiempos, pero hace casi 15 años que no se hacía aquí en la Región del Maule y en ese momento no se hizo una versión completa como ahora”, valoró el director musical del montaje y académico de la UTalca, Víctor Hugo Toro.

“Es muy especial que todos los integrantes del coro, la Orquesta Sinfónica y el Coro Infanto-Juvenil del Conservatorio de la Escuela de Música, además de grandes solistas invitados, se hayan involucrado en este megaespectáculo, en este megaproyecto ambicioso de mostrarle al público del Maule una nueva producción de Carmen”, destacó el director.

El rector de la Universidad de Talca, Arcadio Cerda Urrutia, valoró el trabajo que por años viene realizando esta casa de estudios con las “orquestas infantiles, en teatro y una serie de actividades que no solamente impactan internamente, sino que llegan a jóvenes que están pensando en estudiar temas relacionados con la música, el arte y las letras”.

La máxima autoridad utalina enfatizó el rol de la institución que lidera, señalando que “somos una Universidad pública de primer nivel en Chile y, por lo tanto, tenemos que servir a nuestra comunidad, a nuestros territorios, de esa manera nosotros estamos entregando a la sociedad lo que hacemos, lo que desarrollamos y lo que estamos tratando de generar dentro de la comunidad, pero también hacia afuera de ella.”

Una jornada artística de interés nacional

La iniciativa de la Facultad de Arquitectura, Música y Diseño de la UTalca es un proyecto financiado por ADAIN (Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional) del Ministerio de Educación, cuenta también con el apoyo de la Rectoría y la Vicerrectoría de Gestión Económica y Administración de esta casa de estudios.

En la puesta en escena participaron la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Universidad de Talca, además del Coro Infanto-Juvenil del Conservatorio de Música de la institución, quienes le dan vida a este montaje.

Para el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz Avendaño, esta jornada artística permitió a la UTalca “abrir las puertas a la comunidad con una ópera de gran nivel, lo que es un privilegio. Por eso hoy venimos a disfrutar como autoridad, pero también como vecino de la comuna”.

Cabe destacar, que la presentación forma parte de las actividades con que la Universidad de Talca conmemora sus 45 años de trayectoria, reafirmando su compromiso con la descentralización de la cultura y las artes.

Experiencia integral

El montaje implicó meses de preparación y ensayos, en los que los distintos elencos han trabajado tanto en la interpretación musical como los aspectos escénicos de la obra. Un proceso que ha permitido articular el trabajo de estudiantes, profesores y músicos en torno esta producción.

Para los estudiantes de la Escuela de Música, la producción también representó una oportunidad de aprendizaje y experiencia escénica. Es el caso de Francisco Leiva Duque, violinista y estudiante de la Licenciatura en Interpretación y Formación Musical Especializada. “La experiencia ha sido muy desafiante y grata a la vez, porque tiene varios desafíos a la hora de ensamblar todo esto. Es un proyecto muy grande, hay mucha gente, hay que coordinar todo, entonces eso hace que sea más difícil, pero es muy entretenido ver cómo se logró todo este proceso”, comentó.

Los asistentes valoraron positivamente la posibilidad de ver esta gran obra de la música de todos los tiempos. Los asistentes ovacionaron a los artistas durante varios minutos al finalizar la presentación. “La ópera Carmen es un repertorio universalmente conocido y este nivel de producción es algo necesario también para la Universidad de Talca, para poder mostrar lo que son capaces de hacer como ensamble, como orquesta, como coro”, destacó Salem Fuente Arriagada quien asistió a esta jornada inaugural de Carmen en la Universidad de Talca.