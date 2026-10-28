A lo Trump: desde escondite en EEUU, Bolsonaro desconoce derrota y se autoproclama presidente electo

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se autoproclamó como el “verdadero presidente electo” de Brasil y denunció un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. Su declaración se conoció este miércoles, luego de que llegara a Estados Unidos tras abandonar Brasil en medio de investigaciones judiciales en su contra.

La postura fue expresada mediante una carta difundida por sus aliados y publicada por el diario Folha de S. Paulo. En el documento, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro desconoció el resultado electoral y acusó una intervención irregular de las instituciones brasileñas.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil. La noche del domingo, vi con estupor cómo se materializaba un fraude electoral ante mis ojos”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la actuación de quien identificó como el exabogado de Lula permitió una supuesta irregularidad en el conteo de votos. Según su acusación, esa intervención habría hecho posible que el mandatario sumara más de 10 millones de sufragios adicionales entre la primera y la segunda vuelta. La denuncia no fue acompañada de antecedentes que acreditaran un fraude en la información publicada.

🇧🇷 Após fugir para os EUA, Flávio Bolsonaro declara em carta ser “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Candidato derrotado alega “fraude eleitoral”, cita precedente histórico do STF que extendeu o horário de votação e diz que vai “liderar a oposição” de fora do país. “Não fugi do Brasil, eu saí pelo Brasil”, afirmou Flávio, que agradeceu publicamente os presidentes Javier Milei e Donald Trump por auxiliarem no processo de fuga. Ele comparou seu episódio ao de Rui Barbosa, que precisou se exilar por motivos de perseguição política durante o governo do marechal Floriano Peixoto, e María Corina Machado, líder da oposição à ditadura de Nicolás Maduro. — Eixo Político (@eixopolitico) October 28, 2026

Acusaciones contra la justicia brasileña

En su declaración, Bolsonaro también justificó su salida del país, argumentando que enfrenta una persecución política que, según sostuvo, comenzó con su padre y posteriormente se extendió a otros sectores de la derecha brasileña.

“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente a dónde conducirá esto. Se trata del manual clásico de cualquier golpe de Estado”, aseguró.

El senador acusó además a la Corte Suprema de estar controlada por sectores vinculados al Partido de los Trabajadores (PT), formación política de Lula, y sostuvo que las actuaciones judiciales buscan silenciar a los opositores.

En la carta también expresó su agradecimiento a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, por la ayuda recibida durante su salida de Brasil.

Investigaciones contra Flávio Bolsonaro

Las investigaciones judiciales contra Flávio Bolsonaro incluyen una causa por el financiamiento de Dark Horse, película inspirada en la vida de su padre, Jair Bolsonaro. Según antecedentes policiales, el senador solicitó al empresario Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, unos 26 millones de dólares para la producción. Los investigadores sospechan que parte de los fondos desembolsados terminó en cuentas estadounidenses vinculadas a la familia Bolsonaro para beneficio personal. El senador ha defendido la legalidad de sus gestiones.

Una segunda investigación apunta a posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con las apuestas deportivas. De acuerdo con antecedentes publicados por O Estado de S.Paulo y O Globo, Bolsonaro habría tenido amplios permisos de acceso a una cuenta compartida con el abogado Willer Tomaz, cercano colaborador suyo e investigado por movimientos financieros sospechosos y otro caso de corrupción.

El senador también enfrentó una denuncia de la Fiscalía en 2020 por organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida. La causa investigaba un supuesto sistema de contratación de funcionarios ficticios durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro, mediante el cual se habría apropiado de parte de sus remuneraciones. La denuncia fue archivada tras la anulación de pruebas.

Otras indagatorias abordaron vínculos de personas de su entorno con milicias de Río de Janeiro, incluidos familiares de Adriano da Nóbrega, integrante de estos grupos fallecido en 2020. Pese a las distintas acusaciones acumuladas durante más de dos décadas de carrera política, ninguno de los casos contra Flávio Bolsonaro ha llegado a juicio.

Anuncia que encabezará la oposición desde el extranjero

Pese a encontrarse fuera de su país, Bolsonaro aseguró que continuará desempeñando un papel político activo y que presentará una estrategia para organizar a sus seguidores.

“En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, a través de todos los medios pacíficos y legítimos”, anunció.

El senador y su familia llegaron a Miami durante la mañana de este miércoles, luego de un operativo que incluyó su paso por Argentina, desde donde abordó un avión privado.

Su salida se produjo mientras enfrenta investigaciones en Brasil por delitos de lavado de activos, financiamiento irregular de la política e injurias contra Lula da Silva. Las indagatorias permanecen abiertas y no constituyen una declaración de culpabilidad.

“Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre”, concluyó en su declaración.