Al Pan Pan: caso Justicia hace caer al Gobierno a nuevos pisos de aprobación

La aprobación del presidente José Antonio Kast cayó al 22,1 % en Pulso Ciudadano, mientras su desaprobación llegó al 67,5 %. El respaldo bajó 6,1 puntos respecto de septiembre. En otra medición, Agenda Criteria situó su aprobación en 25 % y el rechazo en 65 %.

Los sondeos también consultaron por la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat. En Criteria, un 72 % se manifestó en desacuerdo con mantenerlo. En Pulso Ciudadano, un 74,2 % consideró que el mandatario se equivocó al conservarlo en el cargo y debía pedirle la renuncia, en medio de la controversia por las rebajas de condenas.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos de este tema junto al analista político y académico de la Facultad de Derecho UDP, Hugo Herrera.

La nueva caída en las encuestas ocurre mientras el Presidente inició su primera gira europea en medio de la crisis por las rebajas de condenas. Su itinerario contempla llegar este lunes a Madrid y continuar hacia Roma, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni y el papa León XIV.

Luego participará en la Cumbre Iberoamericana en España. Desde la oposición cuestionaron que viaje mientras siguen pendientes las responsabilidades por los beneficios penitenciarios. El oficialismo defendió la gira como una oportunidad para fortalecer las relaciones diplomáticas de Chile.

Analizamos esta situación junto al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro.