Al Pan Pan: Jorge Hermann y Guzmán Ibarra sobre protesta de camioneros y crisis política en Paraguay

La reunión entre el Gobierno y los camioneros movilizados terminó el martes sin acuerdo. Los dirigentes ―que exigen cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la eliminación del impuesto específico y una revisión de los contratos de autopistas― anunciaron que mantendrán el paro y advirtieron nuevas medidas de presión. Antes del encuentro, manifestantes habían despejado la Ruta 68 para facilitar el diálogo.

Desde su puesta en marcha durante la madrugada del martes, nuevos actores se han sumado a la movilización, entre las que se cuentan agrupaciones de transportistas de todo Chile, colectiveros, motociclistas y el movimiento No+Tag. Sobre las nuevas demandas, el vocero de esta última agrupación, Andrés Alarcón, dijo que “quiero ser enfático, acá hay paralización por toda la ciudadanía, no por un gremio en específico, y estamos buscando la baja en los combustibles, el impuesto específico y los TAG y peajes”.

Cabe recordar que el gobierno ingresará un proyecto de ley para limitar a $20 por litro las futuras alzas de las bencinas y el diésel durante 90 días, medida considerada insuficiente por los manifestantes.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el desarrollo de las protestas y el precio de los combustibles con el ex integrante del Panel de Expertos de Transporte Público y académico de la Facultad de Economía y Negocias de la U. de Chile, Jorge Hermann.

Además, y a propósito del nombramiento de Trinidad Steinert como agregada de seguridad en Paraguay, revisamos el estado de la crisis política en el país tras la quiebra de Ueno Bank con el cientista político y académico de la U. Diego Portarles, Guzmán Ibarra.