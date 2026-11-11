Kusanovic apunta al Gobierno por manejo de alza de combustibles: “Acá ya explotó la bomba”

El senador por la región de Magallanes y la Antártica Chilena, Alejandro Kusanovic, criticó en duros términos el manejo del alza de combustibles y las subsecuentes movilizaciones en contra del Gobierno de José Antonio Kast.

El legislador independiente, pero cercano a la centroderecha, comentó a Radio Duna que “el gobierno tiene que haber actuado rápido y haber parado el tema y haber negociado directamente, pero nadie salía a dar la cara”.

“Acá ya explotó la bomba, y acá ya cometieron los errores, y hay que cambiar todo el sistema. Yo creo que todo esto ha sido muy mal manejado, y no solo esto, yo creo que tenemos errores muy grandes que, si este Gobierno no se pone las pilas acá, vamos a terminar muy mal”, cuestionó el integrante de la comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado.

En la misma línea, Kusanovic insistió lo que ha resonado en la clase política, desde la oposición hasta en sectores oficialistas: “El gobierno tiene que hacer una autocrítica de todos los errores que está cometiendo”.

Respecto al alza de los combustibles, que sigue desbocada desde el denominado “bencinazo”, el senador indicó que “el Presidente tiene que empoderar a uno de los ministros con poder de tomar decisiones y terminar esto. Esto hay que terminarlo rápido, porque hoy día en Chile hay una serie de problemas”.

“Si esto no se para hoy día, pueden irse sumando distintos movimientos”, en referencia a otros gremios que se han incorporado a las movilizaciones populares, como buses interurbanos y taxistas. “Hay muchos problemas que solucionar, y acá se han cometido muchos errores y se siguen cometiendo. Yo creo que hay una desconexión con los problemas de las personas. Mientras no se conecte el gobierno con la realidad, estamos fritos”, sentenció.