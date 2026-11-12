Al Pan Pan: Cristián Valdivieso y Héctor Cossio sobre paro de camioneros y caso Pedófilos

La reunión entre el Gobierno y los camioneros movilizados terminó el martes sin acuerdo y con los dirigentes advirtiendo que mantendrán el paro con nuevas medidas de presión. Desde el gremio de transportistas exigieron cambios al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, la eliminación del impuesto específico y una revisión de los contratos de autopistas.

Antes del encuentro, manifestantes habían despejado la Ruta 68 para facilitar el diálogo. El vocero de No más TAG, Andrés Alarcón, sostuvo que no hubo avances y cuestionó la propuesta de limitar las alzas a 20 pesos por litro.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos sobre el desarrollo de las protestas con el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso.

Continuamos abordando las protestas y la crisis que enfrenta el Gobierno (a la que suma la irresoluta por el caso Pedófilos y la mantención de Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia) con el editor general de El Mostrador, Héctor Cossio.