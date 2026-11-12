Varias personas heridas en tiroteo en Washington mientras la policía busca a sospechoso

Varias personas fueron heridas durante un tiroteo este jueves en el vecindario de Logan Circle, en la capital Washington, según informes preliminares de la policía, que se encuentra en búsqueda del sospechoso.

“Se han producido tiroteos dentro y fuera del gimnasio Vida Fitness esta mañana en Logan Circle. Hay varias personas baleadas. No se acerquen a esta zona. La policía está buscando al sospechoso”, escribió en X la concejal Brooke Pinto.

Medios locales informan que al menos cuatro personas recibieron disparos durante el incidente.

Poco después de las 8:00 hora local (13:00 GMT), las autoridades alertaron sobre un “tirador activo” en esa zona del noroeste de la ciudad y advirtieron a los ciudadanos que evitaran acercarse al área, ubicada a menos de dos kilómetros al norte de la Casa Blanca.

Decenas de autos policiales, de bomberos y coches blindados fueron movilizados en la ciudad, mientras varios videos publicados en redes sociales muestran una fuerte presencia de agentes armados y calles acordonadas.

Reportes en redes afirman que, de acuerdo con testigos presenciales, el sospechoso se habría parapetado en un apartamento y disparado a través de la puerta.

Los tiroteos masivos son uno de las mayores problemas recurrentes a los que se enfrenta Estados Unidos y, según el recuento de Gun Violence Archive, en lo que va de año se han registrado 408 en todo el país.