Cristián Valdivieso ante paro de camioneros: “El Gobierno está negociando contra la pared”

El paro de camioneros sigue sumando presión sobre el Gobierno de José Antonio Kast, que intenta contener las movilizaciones por el alza de los combustibles mientras enfrenta otros flancos políticos, como la controversia por la permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat. Para el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso, el Ejecutivo cometió un error al no anticipar el conflicto y ahora debe negociar en condiciones desfavorables.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el psicólogo y analista político sostuvo que las decisiones adoptadas en materia de combustibles terminaron generando un problema que trasciende al transporte de carga y que hoy conecta con el malestar económico de una parte importante de la ciudadanía.

“El gobierno está negociando contra la pared. Y cuando tú negocias contra la pared, porque llegaste tarde, siempre te puede salir esto más caro de lo que tú tenías como expectativa producir cuando ajustaste el MEPCO o hiciste los ajustes de los parámetros para no bajar el precio o no ajustar el precio del bencina”, afirmó.

El diagnóstico de Valdivieso apunta directamente a la gestión política del Ejecutivo tras el denominado bencinazo de fines de marzo, cuyos efectos sobre los costos del transporte y los presupuestos familiares continúan presentes en la discusión pública.

A su juicio, el Gobierno privilegió decisiones económicas sin considerar suficientemente sus consecuencias sociales y políticas, lo que terminó reduciendo su margen de maniobra frente a las movilizaciones.

“De nuevo, la política, cuando cree que opera independientemente de los contextos sociales, o los gobiernos, independientemente de los contextos sociales y políticos, termina sometida económicamente a, de alguna manera, a la calle”, planteó.

El director de Criteria advirtió que este tipo de situaciones puede terminar obligando a las administraciones a destinar más recursos para resolver una crisis que los que inicialmente pretendían ahorrar.

“Eso es un problema para todos los gobiernos porque te termina saliendo más caro el gasto y el desembolso que tienes que hacer para poder neutralizar una actual crisis que lo que pudiste ahorrar por medida que nunca tuvieron o hicieron mucho sentido a la mayoría de la gente”, explicó.

Sus declaraciones se producen mientras distintas agrupaciones de camioneros mantienen paralizaciones y protestas en carreteras del país, a las que se han incorporado otros sectores del transporte.

Aunque el Ejecutivo ha anunciado medidas para contener los precios de los combustibles, las negociaciones todavía no consiguen un acuerdo general que permita poner fin a las movilizaciones.

Sin embargo, Valdivieso considera que el impacto político del paro no se explica únicamente por las demandas de los transportistas. Según el analista, los camioneros defienden principalmente sus propios intereses económicos, pero sus reclamos han logrado conectar con una preocupación mucho más amplia entre los ciudadanos.

“Los camioneros que, en general, independientemente del tamaño del gremio que sea, en general, pelean por sus propios intereses, pareciera para mucha gente que están peleando por el interés colectivo de la gente”, sostuvo.

Esa percepción, añadió, puede instalar a los transportistas en una posición favorable frente a la opinión pública, incluso cuando sus reivindicaciones tienen un origen estrictamente gremial.

Valdivieso planteó que los manifestantes pueden ser vistos como una suerte de representantes del descontento económico, debido a que el encarecimiento de los combustibles ha afectado también a numerosas familias.

“Lo ponen en una situación de, en una situación, digamos, de, no sé si de héroes, pero de patriotas que están peleando no solo por sus intereses”, señaló.

Para el director de Criteria, el punto central es que la discusión ciudadana dejó de concentrarse exclusivamente en el valor de los combustibles. “La gente ya no habla sobre el precio de la bencina sino que habla del costo de la vida”, afirmó.

En ese escenario, mencionó las dificultades del mercado laboral, el elevado número de personas desempleadas, el aumento de la informalidad y la falta de oportunidades para mejorar las remuneraciones.

El analista sostuvo que una inflación de 4,5% representa una presión importante para quienes no han experimentado incrementos salariales o se encuentran sin empleo. “Entonces, ya no es un problema en sí. Es la economía y el costo de la vida en general”, concluyó.