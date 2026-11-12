Camioneros emplazan a Quiroz a dar la cara por el paro: “Él es el que tiene que responder”

El paro de camioneros sumó un nuevo foco de tensión con el Gobierno de José Antonio Kast. Esta vez, el presidente de la Confederación Fuerza del Norte (CTFN), Cristián Sandoval, apuntó directamente contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien responsabilizó por la falta de acuerdo y emplazó a participar personalmente en las negociaciones para resolver el conflicto por el precio de los combustibles.

El dirigente cuestionó que las conversaciones con los transportistas movilizados estén siendo encabezadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, mientras Hacienda permanece al margen de las reuniones.

“Es una falta de respeto del ministro de Hacienda mandar al ministro de Interior a hacer una negociación porque en el fondo el que está quedando mal es el ministro de Interior cuando el culpable de todo esto es el ministro de Hacienda”, afirmó Sandoval en conversación con 24 Horas.

En esa línea, insistió en que Quiroz debe explicar directamente las decisiones económicas que han impedido concretar una reducción de los precios. “Él es el que tiene que dar la cara, él es el que tiene que responder porque él el que da los números”, sostuvo.

Las declaraciones se producen mientras distintas organizaciones del transporte mantienen paralizaciones y manifestaciones en carreteras del país, pese a los anuncios del Ejecutivo para contener nuevas alzas de los combustibles.

Sandoval reconoció los esfuerzos del titular de Interior, pero sostuvo que la solución depende de las decisiones de Hacienda. “Yo creo que el ministro (Alvarado) ha tratado de hacer todo el esfuerzo, pero aquí nosotros necesitamos al de Hacienda para que pueda explicar el por qué no se ha hecho la rebaja que corresponde”, señaló.

El presidente de Fuerza del Norte también acusó que el Gobierno no ha desplegado todas las medidas necesarias para resolver el conflicto, una posición que, según explicó, quedó plasmada en un documento presentado ante la Oficina de Partes.

“El Gobierno no ha hecho todo lo posible. Nosotros acabamos de mostrar el documento que vinimos a dejar a la Oficina de Partes y dice claramente que el Gobierno no ha hecho el esfuerzo que corresponde, porque aquí estamos hablando de todos los ciudadanos, de todos los transportistas”, afirmó.

A continuación, lanzó un emplazamiento directo al titular de Hacienda. “Entonces queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, manifestó.

El dirigente también reaccionó a las declaraciones provenientes del Ejecutivo respecto de que no existiría margen para realizar nuevas ofertas a los camioneros.

A su juicio, cerrar esa posibilidad podría aumentar la tensión con los transportistas que permanecen movilizados. “Decir eso el secretario de Gobierno es prenderle fuego al pasto que ya está seco”, advirtió.

Sandoval sostuvo que las protestas responden a las dificultades económicas que enfrentan los transportistas y rechazó que se interpreten como una forma de imponer condiciones a las autoridades.

“Nosotros no estamos obligando a nadie. Nosotros estamos movilizados porque no podemos seguir operando. Y con las medidas que ha tomado el Gobierno, bueno, él tendrá que ser responsable”, afirmó.

En paralelo, el dirigente valoró que La Moneda mantenga conversaciones con distintas asociaciones gremiales y confederaciones del transporte, aunque aclaró que ninguna de ellas representa necesariamente a los grupos que actualmente participan de las movilizaciones.

“Yo creo que todos nosotros tenemos derecho a venir, a hablar con el Ejecutivo con respeto. Nosotros creemos que no nos representan las demás personas, pero no quiere decir que estemos en desacuerdo en algunas cosas”, explicó.

Sus declaraciones se producen después de que las principales confederaciones nacionales de camioneros, encabezadas por Juan Araya y Sergio Pérez, reiteraran que no se incorporarán al paro y optaran por mantener negociaciones directas con el Gobierno.

Sandoval, en cambio, aseguró que las movilizaciones han sumado participantes de manera espontánea y que el conflicto trasciende las demandas de una organización específica. “Hoy día se ha sumado mucha gente de forma espontánea porque creen que esto que se está haciendo es lo más lógico y lo más cuerdo que ha habido en muchos años”, sostuvo.

También respondió a la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a la Ley de Seguridad Interior del Estado frente a las protestas. “No importa que nos apliquen la Ley de Seguridad Interior del Estado. Nosotros estamos reclamando algo justo, nosotros no somos delincuentes y creo que el gobierno tiene que empatizar con eso”, afirmó.

El dirigente señaló que, hasta ahora, no existe una nueva reunión agendada entre su organización y las autoridades, aunque aseguró que mantienen su disposición a conversar. “Estamos esperando, pero aquí vamos a estar. Nosotros estamos llanos al diálogo”, indicó.

Sandoval insistió en que el problema no afecta exclusivamente a los camioneros, sino también a otros sectores productivos y a personas que enfrentan dificultades económicas. “Queremos que el Gobierno pueda empatizar con los transportistas, con los agricultores, con la ciudadanía. Él no tiene que empatizar con un gremio en particular”, planteó.

Y agregó: “Si ustedes ven, en las carreteras está apostada de muchos chilenos que no tienen alguna confederación o asociación gremial. Son personas que están quebradas”.