La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la sentencia que denegó el amparo interpuesto a favor de Nelson Medina Gálvez, exmilitar condenado a 20 años de cárcel por el caso “Quemados”, quien buscaba reducir el tiempo mínimo para postular a la libertad condicional, de modo de modo de poder hacerlo habiendo cumplido solo 10 años de presidio.

De esta manera, el máximo tribunal mantuvo a firme lo resuelto por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre pasado, ratificando las fechas de Gendarmería para su acceso a beneficios.

Medina Gálvez está condenado por su responsabilidad en el homicidio calificado, consumado, del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, y en el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana, perpetrado en julio de 1986, en Estación Central, en el marco de una manifestación contra la dictadura de Augusto Pinochet. Actualmente cumple su condena en Colina I.

El exmilitar inició su condena el 25 de enero de 2024 y solo después de cumplir dos tercios de su condena, además de otros requisitos, podría postular a beneficios penitenciarios.

Al respecto, el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto y representante de Carmen Gloria Quintana, dijo que “valoramos que la Corte Suprema haya confirmado el rechazo a esta acción que buscaba impunidad. En los últimos meses hemos sido testigos de la presentación de diversas solicitudes de reducciones de condena, libertad condicional o liberación anticipada, que buscan librar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de las consecuencias de sus actos”.

Bustos agregó que “este cuadro se vuelve más preocupante si pensamos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde marzo, se ha negado a transparentar información sobre quiénes han solicitado reducciones de condena, indultos y otros beneficios y que, por otro lado, también el Programa de Derechos Humanos -dependiente del ministerio- ha dejado de hacerse presente en estrados para oponerse a las solicitudes de beneficios, lo cual es un incumplimiento de sus obligaciones legales”.

Impunidad

En medio de la polémica por la rebaja de penas otorgadas por el gobierno a tres exuniformados vinculados con secuestros y ejecuciones bajo la dictadura militar, la Corte de Apelaciones de Santiago, en distintos fallos, ha dado señales distintas, rechazando recursos de amparo interpuestos en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Gendarmería de Chile, a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad, los cuales buscaban obtener beneficios intrapenitenciarios.

De esta manera, como informó El Mostrador, la Tercera Sala del tribunal de alzada capitalino le cerró la puerta a Patricio Leonidas González Cortés, empleado civil del Ejército, por quien su defensa había solicitado el beneficio de reducción de 19 meses de su pena y libertad inmediata, apelando a su buena conducta.

González Cortés actualmente cumple condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, condenado a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de secuestro calificado, cuyo cumplimiento se inició el 26 de abril de 2017, con término fijado para el 23 de abril de 2027.

El exagente es uno de los responsables de la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, secuestrados en 1987 por la CNI como consecuencia del secuestro de Carlos Carreño, exsubdirector de las Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAE.

En tanto, la Séptima Sala de la misma corte rechazó el amparo presentado a favor de Heraldo Velozo Gallegos, cabo del Ejército, actualmente interno en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, respecto del cual su defensa solicitaba también la reducción de su condena en 19 meses, también apelando a su buena conducta.

En ambos casos se habían presentado informes a su favor por parte de quien en ese entonces era subsecretario de Justicia, Luis Silva, allanándose a las solicitudes de los condenados. La misma intervención realizó en la rebaja de penas que se le concedió a los tres exagentes de la CNI que hoy gozan de libertad, por lo cual actualmente está fuera de su cargo.

Por otro lado, la Quinta Sala rechazó el recurso presentado a favor de Alejandro Francisco Astudillo Adonis, oficial de la Fuerza Aérea y quien se encuentra condenado por diversos procesos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos la Operación Colombo, el “caso Calcinados”, ejecuciones de miristas y desapariciones de integrantes del FPMR y del Partido Socialista, PS, entre otros. Actualmente se encuentra cumpliendo su pena en Punta Peuco.

Su defensa solicitaba considerar requisitos del Decreto de Ley 321 vigentes a la época de la comisión del delito para postular a libertad condicional, la cual permite a los condenados a penas privativas de libertad cumplir el resto de su condena fuera de la cárcel, bajo supervisión.