Flavia Achermann: “La maternidad cambia todo y supera cualquier tipo de ficción”

A través de la observación de lo cotidiano, Achermann crea estos relatos y expone en cada uno de ellos la expresión de lo salvaje, que en sus palabras es “esa parte que todos tenemos, la que muchas veces escondemos y que convive con las normas sociales.” Cuenta que su interés por la escritura viene de niña, influida por las historias que escuchaba en casa, y que ese tránsito hacia la ficción ocurrió de manera natural. “La realidad siempre sorprende más que la propia ficción”, afirma, al comentar cómo escenas del día a día se transformaron en estas historias.

En esta entrevista relata su proceso creativo, las conexiones entre los distintos cuentos y la compatibilidad entre el periodismo y el mundo literario. La autora aborda también cómo la maternidad reconfiguró sus tiempos y su forma de mirar. “Con la maternidad cambia todo, cambia el cuerpo, cambian los tiempos, cambia tu percepción también de la vida”.

Frente a la Inteligencia Artificial, reconoce su utilidad, pero plantea reparos: “Si no aprendemos a ocuparla de la forma correcta, puede ser algo bien peligroso”, en especial por la facilidad con que puede reemplazar procesos reflexivos.