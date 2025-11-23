Flavia Achermann: “La maternidad cambia todo y supera cualquier tipo de ficción”
La periodista Flavia Achermann debuta en el mundo literario con Los salvajes (Pez Espiral, 2025), siete relatos inspirados en historias reales. En este Cita de libros habla de su proceso creativo, de cómo la maternidad “cambia todo” y de su visión frente al uso de la IA en la escritura.
A través de la observación de lo cotidiano, Achermann crea estos relatos y expone en cada uno de ellos la expresión de lo salvaje, que en sus palabras es “esa parte que todos tenemos, la que muchas veces escondemos y que convive con las normas sociales.” Cuenta que su interés por la escritura viene de niña, influida por las historias que escuchaba en casa, y que ese tránsito hacia la ficción ocurrió de manera natural. “La realidad siempre sorprende más que la propia ficción”, afirma, al comentar cómo escenas del día a día se transformaron en estas historias.
En esta entrevista relata su proceso creativo, las conexiones entre los distintos cuentos y la compatibilidad entre el periodismo y el mundo literario. La autora aborda también cómo la maternidad reconfiguró sus tiempos y su forma de mirar. “Con la maternidad cambia todo, cambia el cuerpo, cambian los tiempos, cambia tu percepción también de la vida”.
Frente a la Inteligencia Artificial, reconoce su utilidad, pero plantea reparos: “Si no aprendemos a ocuparla de la forma correcta, puede ser algo bien peligroso”, en especial por la facilidad con que puede reemplazar procesos reflexivos.
