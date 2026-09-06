Juan Sasturain, autor de “El último Hammett”: “Esta novela es una incitación a la lectura”

Desde su casa en Buenos Aires, el escritor Juan Sasturain habló sobre El último Hammett, novela que comienza en la primavera de 1953, cuando el célebre autor de novela negra Dashiell Hammett se encuentra retirado cerca de Nueva York y lleva casi veinte años sin escribir.

La obra surge, entre otros motivos, del desafío que Sasturain se planteó al leer Tulip, la novela inconclusa de Hammett, y proponerse terminarla. También incorpora la historia de un argentino de los años 40 que, al leer el capítulo de El Halcón Maltés dedicado al personaje de Flitcraft, reconoce en él a su propio padre.

Sasturain destacó que El último Hammett ganó el Premio Hammett de Gijón y que cuenta con ediciones en España y México. Sin traducción al inglés hasta ahora, la novela también tiene una oferta para ser adaptada a la televisión.

El autor definió el libro como una “incitación a la lectura”, siguiendo una idea que atribuía a Borges: acercar al lector a otros autores y despertar su curiosidad por descubrir nuevas obras y escritores.

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