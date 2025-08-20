Matthei anuncia bases programáticas: crear un millón de empleos y expulsar a 3 mil extranjeros

Crear un millón de empleos y expulsar a 3 mil extranjeros: las bases programáticas de Matthei

Evelyn Matthei presentó su programa presidencial, con cinco ejes: seguridad, crecimiento, calidad de vida, recorte del Estado y política exterior. Propone crear un millón de empleos, bajar impuestos corporativos al 23% y expulsar a 3.000 extranjeros condenados. Plantea US$ 2.500 millones contra el crimen, cinco cárceles de alta seguridad, salas cuna universales y subsidios laborales. También promete un plan oncológico, 400 mil viviendas, fortalecer a las FF.AA. y posicionar a Chile en energías limpias.

Jeanette Jara lamenta “imprecisión” por dichos sobre aborto libre en programa de primarias

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara (PC) aclaró sus dichos sobre el aborto libre, luego de afirmar en Radio Festival que no estaba en su programa de primarias. Tras la polémica, precisó en redes que el programa anterior sí lo incluía y lamentó la imprecisión. Sus declaraciones generaron incomodidad en el oficialismo, mientras el senador DC Francisco Huenchumilla sugirió que el tema no sería incorporado en la propuesta común.

Fallo golpea a imputados del “Fondo Corneta”: LarraínVial vuelve a la mira de la justicia

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la suspensión condicional otorgada a ocho imputados en la “arista LarraínVial” del caso Factop, vinculada al cuestionado Fondo Estructurado I. El tribunal estimó que no se cumplían los requisitos legales, pues entre las víctimas había adultos mayores, lo que constituye una agravante obligatoria. Con ello, los exejecutivos deberán seguir siendo investigados y podrían enfrentar juicio oral. LarraínVial dijo no compartir el fallo y evalúa alternativas legales.

Fiscalía investigará “ejército de bots” de Kast contra Matthei tras denuncia oficialista

La Fiscalía Nacional abrió una investigación por presuntas redes de desinformación y uso de “ejércitos de bots” vinculados al Partido Republicano, tras la denuncia presentada por parlamentarios oficialistas. El caso será llevado por la fiscal Claudia Perivancich, de la Fiscalía Regional de Valparaíso, y contempla eventuales delitos informáticos y asociación ilícita. Los denunciantes piden citar a declarar al candidato José Antonio Kast, a la abanderada Evelyn Matthei y a los responsables de las cuentas mencionadas en reportajes periodísticos. Los diputados PS Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Daniel Melo valoraron la decisión, advirtiendo que la democracia no puede quedar rehén de campañas de manipulación digital.

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

El diputado Miguel Mellado anunció este martes su renuncia a la jefatura de bancada y a Renovación Nacional, tras quedar fuera de la nómina parlamentaria para el Senado en La Araucanía. El parlamentario, crítico de la campaña de Evelyn Matthei, acusó que su partido “no lo consideró” pese a liderar encuestas regionales. En RN, en cambio, señalan que era el menos competitivo frente a Jorge Rathgeb y Miguel Becker, finalmente inscritos. La decisión inquietó al comando de Matthei, pues Mellado ahora respaldará a José Antonio Kast, sumándose a otros descuelgues como Carlos Larraín y el senador Alejandro Kusanovic. El episodio refuerza la tensión interna en Chile Vamos, donde la candidatura de Matthei enfrenta cuestionamientos y fugas hacia el Partido Republicano.

EEUU dice estar preparado para usar “todo su poder” para frenar narcotráfico en Venezuela

La Casa Blanca confirmó el despliegue de tres buques y 4.000 soldados en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una ofensiva contra el narcotráfico. La portavoz Karoline Leavitt sostuvo que Donald Trump está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas y reiteró que Nicolás Maduro “no es un presidente legítimo, sino un líder de un cartel”. La operación incluye submarinos, destructores y aviones de vigilancia. Cuba denunció la medida como parte de una “agenda corrupta” y exigió respetar la región como zona de paz.

Venezuela: Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE UU

El presidente venezolano Nicolás Maduro advirtió que responderá al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con la activación total de la milicia nacional, integrada por unos cinco millones de reservistas. Desde Caracas, aseguró que su gobierno defenderá la “soberanía” y la “integridad” del país ante lo que calificó como una amenaza directa. Maduro llamó a fortalecer las milicias campesinas y obreras, incluso con armas de guerra, para sumarlas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Indicadores económicos para hoy

Aquí tienes los indicadores económicos oficiales de Chile para el miércoles 20 de agosto de 2025, en formato breve y de acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Central de Chile:

UF: $39.258,06 CLP

UTM (agosto): $68.647,00 CLP

Dólar observado: $963,57 CLP

Euro (tipo nominal): $1 122,26 CLP

IPC (julio): +0,9 % mensual / 4,3 % anual

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %