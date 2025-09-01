Carmona defiende al PC y respalda a Jara y Jadue en romería por Guillermo Teillier

En la romería por los dos años de la muerte de Guillermo Teillier, el presidente del PC, Lautaro Carmona, denunció la “amenaza imperialista” de EE.UU. en la región y ratificó respaldo a Cuba. Defendió al partido frente a críticas internas, destacando la candidatura de Jeannette Jara como factor de unidad de nueve partidos y reiteró apoyo a Daniel Jadue, cuestionando las acusaciones en su contra. Afirmó que “en campaña todos y todas somos Daniel” y llamó a evitar la dispersión en el oficialismo.

Escalona respalda a Marcel y critica al PC: “El único comunismo exitoso es el chino”

El secretario general del PS, Camilo Escalona, defendió la gestión de Mario Marcel y la política fiscal del gobierno tras los cuestionamientos del presidente del PC, Lautaro Carmona. En entrevista con Canal 13, acusó que sus dichos sobre el “desgranamiento del choclo” eran una insinuación delicada contra el Presidente Boric. Escalona valoró la trayectoria de Marcel desde el gobierno de Lagos y subrayó la importancia de la responsabilidad fiscal. Además, sostuvo que “el único comunismo exitoso es el chino” y cuestionó la experiencia cubana por su endeudamiento. Sobre la candidata oficialista Jeannette Jara, afirmó que el momento para congelar su militancia comunista era tras ganar la primaria, o eventualmente, al asumir una eventual presidencia.

Tribunal Electoral revisará candidatura de Jadue este lunes 1 de septiembre

El Segundo Tribunal Electoral de la RM fijó para este lunes 1 de septiembre, a las 14:30, la audiencia que definirá si Daniel Jadue (PC) puede ser candidato a diputado por el Distrito 9. El tribunal pidió un informe al Tercer Juzgado de Garantía sobre su situación procesal. El exalcalde enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delitos concursales, con penas que suman hasta 18 años de cárcel. Si se confirma su inhabilitación, el PC deberá reordenar su estrategia en un distrito clave.

Gobierno y oposición negocian multa por no votar: solo aplicará a chilenos

El lunes, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y la ministra Segpres, Macarena Lobos, se reunirán en el Congreso de Valparaíso para afinar el proyecto que fija multas de $34 mil a $206 mil a quienes no voten. La iniciativa, de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), excluye a extranjeros habilitados, despejando la tensión con el oficialismo. Aunque La Moneda cedió, persisten dudas sobre la disciplina de sus parlamentarios. El proyecto se vota en la sala el martes.

Colo Colo vence a la U en un Superclásico marcado por la tragedia

Colo Colo derrotó 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico 198, logrando su primer triunfo ante la U desde 2022. El partido se definió a los 82’ con gol de Vicente Pizarro tras un rebote en el travesaño. La expulsión de Franco Calderón a los 31’ inclinó el juego para los albos, aunque la U casi empata en los descuentos. La jornada quedó marcada por la muerte de un hincha que cayó desde un techo del Monumental, cuando intentaba cambiarse de ubicación para lo que se desplazó por una cornisa desde la cual cayó al perder el equilibrio.

Modi a Putin: paz en Ucrania, “ruego de toda la humanidad”

El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó este lunes que lograr la paz en Ucrania es un “ruego de toda la humanidad”, al reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). “Saludamos los recientes esfuerzos para lograr la paz y confiamos en que todas las partes tendrán una postura constructiva al respecto”, dijo Modi, al referirse a la guerra de Ucrania, según las imágenes de la reunión emitidas por la televisión estatal rusa. Insistió en que “es necesario buscar vías para poner fin cuanto antes al conflicto y establecer la paz”.

Indicadores económicos de esta jornada

UF: $39.394,46 CLP

UTM (septiembre): $69.265,00 CLP

Dólar observado: $965,28 CLP

Euro (nominal): $1.128,98 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 % (sin cambios recientes)

Inflación (INE – IPC de julio 2025)

IPC julio: +0,9 % mensual

Variación anual: 4,3 %

Acumulado en el año (enero–julio): 2,8 %

