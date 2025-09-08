Peronismo arrasa en Buenos Aires y deja a Milei con su primera gran derrota

El peronismo, bajo la lista Fuerza Patria, logró un triunfo histórico en las elecciones legislativas bonaerenses con 46,9% de los votos, superando por 13 puntos a La Libertad Avanza de Javier Milei (33,8%). Axel Kicillof emerge como gran ganador, reforzando su liderazgo opositor y perfilándose para 2027. La derrota golpea al Gobierno en medio de escándalos de corrupción y tensiones económicas, generando preocupación en los mercados por mayor volatilidad cambiaria e inflación. Milei reconoció el revés y pidió asumirlo con responsabilidad.

Romería por víctimas de la dictadura convoca masiva asistencia y deja 20 detenidos

Miles de personas participaron este domingo en la tradicional romería al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura. La marcha, que partió en Plaza Los Héroes, se desarrolló mayoritariamente en calma, aunque hubo incidentes aislados con encapuchados que lanzaron objetos, fuegos artificiales y bombas molotov. Carabineros reportó más de 20 detenidos, entre ellos un menor con artefactos incendiarios. El delegado Gonzalo Durán destacó que no hubo daños a locales y que el acto conmemorativo se realizó en normalidad.

Escándalo por red de bots: Kast niega vínculos y Vallejo pide aclaraciones

Un reportaje reveló una red de cuentas anónimas que defiende al Partido Republicano y ataca a rivales de José Antonio Kast, como Evelyn Matthei y Jeannette Jara. El candidato y su equipo negaron nexos, acusando sesgo en la investigación. Desde el Gobierno, Camila Vallejo emplazó a Kast a desmarcarse de estas prácticas. En tanto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, descartó acciones legales, aunque reconoció que la campaña de desinformación afecta a Matthei, advirtiendo que no se puede atribuir responsabilidad directa al comando de Kast.

Escobar descarta reforma tributaria en eventual gobierno de Jeannette Jara

Luis Eduardo Escobar, coordinador económico de la candidatura de Jeannette Jara, afirmó que en un eventual gobierno de la oficialista no habrá reforma tributaria, señalando que en tres periodos no se logró consenso ni mayor recaudación. Explicó que el programa aún está en construcción y difiere del de las primarias. Planteó que la meta de $750 mil debe entenderse como ingreso y no salario vital, apostando al crecimiento vía inversión privada. Además, sostuvo que no habrá recorte de gasto público, sino reasignación de recursos.

España anuncia 9 medidas inmediatas contra Israel y en apoyo a Palestina

El presidente Pedro Sánchez informó que España aplicará de inmediato nueve medidas para presionar a Israel y apoyar a Palestina, entre ellas: consolidar legalmente el embargo de armas, prohibir escalas de barcos y vuelos con material militar, vetar el ingreso de personas vinculadas al “genocidio”, bloquear productos de asentamientos ilegales y restringir servicios consulares en territorios ocupados. Además, aumentará la ayuda a la Autoridad Palestina y a la UNRWA. Sánchez acusó a Israel de “exterminar a un pueblo indefenso”.

Fallece Rosa Roisinblit, histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo, a los 106 años

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, murió a los 106 años. Obstetra y referente mundial de derechos humanos, se unió a la organización tras el secuestro de su hija Patricia, embarazada de ocho meses, en 1978. Su nieto Guillermo Pérez Roisinblit fue restituido en 2000, pero Rosa continuó la búsqueda de los hijos de desaparecidos hasta el final de su vida. La entidad la recordó como un ejemplo de “lucha, perseverancia e inteligencia” en defensa de la memoria y la justicia.

Indicadores económicos de esta jornada

Indicadores al 8 de septiembre de 2025

UF: $39.474,24 CLP

UTM (septiembre): $69.265,00 CLP

Dólar observado: $964,58 CLP

Euro (nominal): $1.130,28 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %

IPC julio (mensual): +0,9 %

Inflación anual (últimos 12 meses): 4,3 %