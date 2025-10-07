Matthei minimiza fugas hacia comando de Kast y alude a falta de equipo propio del republicano

Matthei minimiza fugas hacia Kast y lanza plan “Ahora Ya” con foco en seguridad y gestión pública

Evelyn Matthei restó importancia a los descuelgues desde Chile Vamos hacia José Antonio Kast, afirmando que el Partido Republicano “no tiene ningún equipo propio”. La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas presentó su plan “Ahora Ya”, que incluye cinco ejes: seguridad ciudadana junto a alcaldes, catastro de pacientes GES, recorte de gastos ministeriales, sanción a licencias médicas falsas, agilización de inversiones y expulsión de 3.000 presos extranjeros. Reiteró que su meta es ganar en primera vuelta.

Montes intenta desactivar tensión con Jara tras polémica por reconstrucción y vínculos con su comando

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, emitió una declaración para aclarar sus dichos sobre la candidata presidencial Jeannette Jara, asegurando que no busca controversias y que solo quiso explicar aspectos de su gestión. La polémica surgió tras afirmar que personas del Minvu colaboran con el comando de Jara y mencionar nexos con la toma de San Antonio. La ministra Camila Vallejo y el PS intentaron bajar el conflicto, mientras el Partido Radical criticó al ministro por desviar el foco del debate sobre la reconstrucción en Viña del Mar.

Congreso aprueba ley que crea figura de “Persona ausente por desaparición forzada”

La Cámara de Diputados aprobó por 89 votos a favor el proyecto que crea la figura jurídica de “Persona ausente por desaparición forzada” para víctimas de la dictadura (1973-1990). La ley, ahora lista para su promulgación, reconoce oficialmente la privación de libertad por agentes del Estado y permite a las familias obtener certificados en un registro administrado por el Registro Civil. La norma, de carácter simbólico y sin efectos económicos, busca dar reparación y memoria a más de mil casos aún no esclarecidos.

Verónica Sabaj pide revertir su remoción y acusa trato desigual frente al juez Ulloa

La exministra Verónica Sabaj presentó un recurso ante la Corte Suprema para revertir su remoción por el caso Hermosilla, alegando trato “desigual y desproporcionado” respecto al juez Antonio Ulloa, quien pese a vínculos similares con el abogado Luis Hermosilla mantuvo su cargo. Su defensa sostiene que Sabaj no intervino en causas ni gestionó información en favor del jurista y que fue sancionada por opiniones personales. Pide a la Suprema corregir la resolución y restituirla en el Poder Judicial.

Ejecutivo se desmarca de propuesta de Jara para restringir uso de la UF

La ministra Camila Vallejo aclaró que el Ejecutivo no respalda la propuesta de la candidata oficialista Jeannette Jara de limitar el uso de la Unidad de Fomento (UF). Aunque ambas militan en el PC, la vocera indicó que los análisis técnicos del Gobierno concluyen que “no es adecuado avanzar en esa dirección”. Vallejo afirmó que corresponde a Jara despejar dudas sobre su iniciativa, presentada por su asesor Luis Eduardo Escobar, quien busca restringir la UF a contratos financieros y evitar su uso en arriendos o matrículas.

Milei mezcla rock, política y culto personal en show previo a las legislativas

En medio de una crisis política y económica, el presidente argentino Javier Milei ofreció un concierto de rock en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde cantó versiones de La Renga y Charly García antes de presentar su libro La Construcción del Milagro. Vestido de cuero y acompañado por diputados y aliados, Milei mezcló consignas libertarias, ataques a la oposición y un homenaje a Israel. El espectáculo ocurre mientras su partido, La Libertad Avanza, enfrenta escándalos internos y un declive en las encuestas antes de las legislativas.

Indicadores económicos de esta jornada

UF: $39.485,65 CLP

UTM (septiembre): $69.265,00 CLP

Dólar observado: $962,39 CLP

Euro (pesos por euro): $1.131,16 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %

Variación mensual (agosto): 0,0 %

Variación anual (últimos 12 meses): 4,0 %