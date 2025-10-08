“Restablecer confianza en el Poder Judicial”: Diputados oficialistas presentan AC contra juez Ulloa

Un grupo de diputados oficialistas presentó una acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la decisión de la Corte Suprema de mantenerlo en el cargo pese a las pruebas de manipulación de nombramientos y filtración de causas judiciales y a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla en el caso Audios. El libelo, impulsado por el PS y apoyado por el PC, DC, PL y FA, busca “restablecer la confianza en el Poder Judicial”. Daniel Manouchehri afirmó que la acción “no es partidista” y que apunta a limpiar la justicia de “redes oscuras e influencias indebidas”.

Matthei critica a Kast por ausencia en entrevistas y lo califica de “curioso”

En el ciclo “Hagámonos Cargo” de Pivotes, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó los “discursos grandilocuentes” y defendió un Estado “serio y eficiente”. “Necesitamos más Dorothys en el Estado”, dijo, aludiendo a funcionarios comprometidos con la gestión pública. Además, cuestionó a José Antonio Kast por restarse de entrevistas y debates, lo que —según sus aliados— refleja falta de preparación para enfrentar la crítica y los desafíos de gobernar.

Suseso detecta más de 80 mil casos de viajes al extranjero durante licencias médicas en el sector privado

Un informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) reveló que entre enero de 2024 y junio de 2025, más de 80 mil trabajadores del sector privado con licencia médica viajaron al extranjero, infringiendo las normas de reposo. El cruce de datos con la PDI permitió identificar que el 15% de quienes registraron movimientos migratorios incumplieron el reposo. La Suseso instruirá a Compin y a las Isapres a redictaminar las licencias y derivará al Ministerio Público los casos con presunta comisión de delito y a los médicos que emitieron esas liciencias.

Claudia Sheinbaum recibe a Michelle Bachelet en México en medio de su candidatura a la ONU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con la expresidenta chilena Michelle Bachelet en el Palacio Nacional. Ambas dialogaron sobre América Latina, bienestar y el rol de las mujeres en la política. La visita ocurre mientras Bachelet impulsa su candidatura a la Secretaría General de la ONU, respaldada por el presidente Gabriel Boric. La exmandataria afirmó que “la ONU seguirá jugando un rol fundamental en un mundo de paz” y que su compromiso es “dejar un mundo mejor para todos”.

Chile Sub-20 queda fuera del Mundial tras dura goleada 4-1 ante México en Valparaíso

La selección chilena Sub-20 fue eliminada del Mundial tras caer 4-1 frente a México en el estadio Elías Figueroa Brander. El equipo de Nicolás Córdova repitió errores defensivos y ofensivos, siendo ampliamente superado por el “Tri”, que anotó mediante Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos. El descuento fue de Juan Francisco Rossel. Chile, que había avanzado por “juego limpio”, se despidió entre críticas y frustración, mientras México avanzó a los cuartos de final del torneo.

Prosiguen en Egipto las negociaciones entre Israel y Hamás con mediación de EE.UU., Catar y Turquía

La tercera ronda de conversaciones indirectas entre Israel y Hamás se desarrolla en Sharm el Sheij con mediación de Egipto, Catar, Turquía y Estados Unidos. Participan los jefes de inteligencia egipcio y turco, el primer ministro catarí y el enviado estadounidense Steve Witkoff. Hamás reiteró su disposición a un alto el fuego y al canje de prisioneros, pero exige garantías de que Israel detendrá su ofensiva militar. Según los mediadores, el clima de las negociaciones es de “optimismo cauteloso”.

Indicadores económicos de esta jornada

UF: $39.485,65 CLP

UTM (octubre): $69.265,00 CLP

Dólar observado: $961,61 CLP

Euro (nominal): $1.128,00 CLP

TPM (Tasa de Política Monetaria): 4,75 %

Inflación (INE – IPC de agosto 2025)

Variación mensual: 0,0 %

Variación anual (12 meses): 4,0 %