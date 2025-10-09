Israel y Hamás aceptan plan de paz de Trump para Gaza y desata ola global de reacciones

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del plan de paz propuesto por Donald Trump para la Franja de Gaza, lo que generó reacciones inmediatas en todo el mundo. Benjamín Netanyahu agradeció al mandatario estadounidense por su “sagrada misión de liberar a los rehenes”, mientras Hamás pidió garantías de cumplimiento y reafirmó su compromiso con la autodeterminación palestina. La ONU, la UE y varios líderes internacionales —incluidos Guterres, Erdogan y Starmer— celebraron el avance como una oportunidad “histórica” hacia una paz duradera en Medio Oriente.

Jeannette Jara responde a Tohá: “La seguridad no es de izquierda ni de derecha”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, respondió a las críticas de Carolina Tohá, quien acusó a la izquierda de tener “alergia a la policía y al orden público”. Jara marcó distancia sin confrontarla directamente y afirmó que “la seguridad no es de izquierda ni de derecha”. Destacó propuestas como fortalecer Carabineros y la PDI, levantar el secreto bancario y combatir el crimen organizado. “Podemos construir más cárceles, pero lo importante es hacernos cargo de la realidad”, señaló, buscando mostrarse como una candidata con firmeza y enfoque social.

Matthei se desmarca de Kast: “Me da miedo que alguien dispuesto a correr los límites llegue a La Moneda”

Evelyn Matthei endureció su tono contra José Antonio Kast, señalando que “le da miedo” que alguien “dispuesto a correr los límites” llegue al poder, marcando mayor distancia de un eventual apoyo en segunda vuelta. En entrevista con Radio Rock and Pop, la abanderada de Chile Vamos dijo haberse “decepcionado de Kast como persona” y criticó su silencio frente a ataques en redes sociales. Las declaraciones tensan aún más la relación entre ambos comandos, en medio de descuelgues y críticas cruzadas en la derecha.

Reapertura del caso Jadue reconfigura su escenario judicial y podría abrir debate en el Tricel

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago reabrió por 60 días la investigación del caso Farmacias Populares, dejando sin efecto la acusación contra Daniel Jadue. La medida cambia su estatus judicial y podría permitirle impugnar ante el Tricel la suspensión de sus derechos políticos. Su defensa evalúa un recurso de reposición, mientras desde la oposición advierten que el padrón electoral está cerrado. El caso marca un precedente en el cruce entre derecho penal y justicia electoral en Chile.

Bachelet en Uruguay: “Daremos toda la fuerza para que la próxima líder de la ONU sea una mujer latinoamericana”

La expresidenta Michelle Bachelet se reunió en Montevideo con el mandatario uruguayo Yamandú Orsi, donde abordaron la necesidad de que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer latinoamericana. Bachelet confirmó que aceptó la propuesta del presidente Gabriel Boric para postular al cargo, destacando su experiencia en gestión y en Naciones Unidas. “Vamos a dar toda la fuerza para que sea una mujer y de la región”, afirmó la exmandataria, quien participa en una actividad del Club de Madrid en Uruguay.

Fallece Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino y campeón de la Libertadores con Boca Juniors

El técnico argentino Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. El entrenador, con más de tres décadas de trayectoria, fue campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors y dirigió equipos como Estudiantes, Vélez, Racing, Millonarios y Universidad de Chile. Estaba de licencia médica desde septiembre y su último partido fue el empate 2-2 ante Central Córdoba. Figuras del fútbol argentino y sudamericano lo despidieron como un referente de respeto, liderazgo y pasión por el deporte.