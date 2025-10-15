Detienen al exjuez tributario Óscar Meriño por cohecho agravado tras investigación por “perdonazos”

El exjuez tributario Óscar Meriño Maturana fue detenido en Colina por el delito de cohecho agravado, tras una investigación liderada por el fiscal Jaime Retamal. Meriño, conocido por sus millonarios “perdonazos”, será formalizado este miércoles. El exmagistrado fue removido del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero en marzo de 2025 tras evaluaciones deficientes y un sumario por designaciones irregulares de peritos. La Fiscalía sostiene que recibió sobornos a cambio de favores judiciales, reabriendo el debate sobre la probidad en el sistema tributario.

Contralora Dorothy Pérez en Enade: “Es difícil que un gobierno quiera darle más presupuesto a quien lo controla”

En Enade 2025, la figura más aplaudida y valorada fue la de la contralora Dorothy Pérez que llegó entre vítores. En su presentación advirtió que el presupuesto del órgano fiscalizador “es ínfimo” frente al crecimiento del gasto público y que “es difícil que cualquier gobierno quiera darle más recursos a la institución que lo controla”. Destacó la modernización de procesos con tecnología y la redistribución de personal. Además, reveló que tras las fiscalizaciones por licencias médicas irregulares en el sector público, su emisión cayó un 32,4 %. “Lo hicimos por y para los funcionarios honestos”, afirmó.

Enade 2025: el “te perdono” de Matthei a Kast marca la jornada y reconfigura la disputa opositora

En lo relacionado al debate entre los candidatos en Enade, Evelyn Matthei y José Antonio Kast fueron protagonistas del momento más simbólico: un “te perdono” público que selló el fin de su disputa y abre la puerta a la unidad opositora. Analistas interpretaron el gesto como un movimiento pragmático clave de cara a una eventual segunda vuelta y un posible apoyo de Matthei a Kast. Jeannette Jara, por su parte, abrió la jornada con propuestas sobre pensiones y cuidados, en una intervención marcada por espontaneidad.

Jara explica cambios en su comando: “Laura me pidió dejar la vocería para no afectar la campaña”

Durante el lanzamiento de su biografía Jeannette, la candidata oficialista Jeannette Jara abordó la salida de los voceros Tomás Hirsch, Gael Yeomans y Laura Albornoz. Dijo que Hirsch fue informado con antelación y valoró su apoyo, destacando que los diputados deben enfocarse en sus distritos. Sobre Albornoz, explicó que fue ella quien pidió dejar el cargo para evitar que su rol en ENAP siguiera siendo usado “para golpear la candidatura”. “Le agradezco su generosidad y su labor”, señaló Jara.

Montes enfrenta críticas en el Congreso por sistema de pagos “abusivo” del Minvu con BancoEstado

El ministro Carlos Montes deberá explicar en el Congreso el sistema confirming que el Minvu usa con BancoEstado para pagar a constructoras, en medio de acusaciones por deudas millonarias. La fórmula permite adelantar pagos a cambio de un 0,5 % de interés, costo que asumen las empresas. Desde la oposición califican el mecanismo como “abusivo” y responsabilizan al ministro por la crisis de liquidez del sector. Hacienda y el Minvu defienden que el sistema opera desde 2011 y que las empresas lo aceptan voluntariamente.

Mercados argentinos se desploman tras advertencia de Trump: condiciona ayuda a triunfo de Milei

Los mercados de Argentina cayeron abruptamente luego de que Donald Trump condicionara la ayuda financiera de EE.UU. a una victoria del oficialismo en las legislativas del 26 de octubre. El índice S&P Merval retrocedió 1,97 % y algunos papeles líderes se hundieron hasta 11 %, mientras los bonos en dólares bajaron 8 %. “Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina”, dijo el mandatario estadounidense tras reunirse con el presidente Javier Milei en Washington.