Debate de Anatel marca el cierre de la campaña con choques duros entre Kast, Jara y Matthei

El último debate presidencial de Anatel fue el más confrontacional de la campaña. José Antonio Kast endureció su tono y centró sus ataques en Jeannette Jara, quien respondió marcando distancia de Boric y reivindicó su reforma previsional. Evelyn Matthei destacó por su dureza en temas de seguridad y defendió su polémico “trap” contra Kast y Jara. Hubo cruces por pensiones, delincuencia y economía, y alusiones a los “bots” y al PC. A una semana de las elecciones, el tono dejó claro que la contienda entra en su fase decisiva.

El Senado aprobó este lunes la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, destituyéndolo e inhabilitándolo por cinco años para ejercer cargos públicos. El primer capítulo del libelo, sobre filtración de información judicial, obtuvo 44 votos a favor y bastó para concretar su salida. Ulloa, vinculado al caso Audio, fue acusado de intervenir en nombramientos, no inhabilitarse en causas y divulgar antecedentes sensibles. El fallo pone fin a sus 35 años en el Poder Judicial.

La Fiscalía presentó datos de geolocalización que ubican a Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos en lugares clave del caso “Muñeca Bielorrusa”, como la casa de la exministra y la oficina del consorcio Belaz Movitec. Según Codelco, las coincidencias prueban coordinación para fallos favorables que costaron $17.176 millones. La defensa cuestionó la precisión de las antenas y planteó explicaciones alternativas sobre los pagos en dólares y la ubicación de Vivanco, acusando un “apresuramiento” en la investigación.

La Corte de Apelaciones de San Miguel abrió un sumario administrativo contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y los notarios Claudio Barrena, Rodrigo Ortúzar y Fernando Martel, tras su aparición en antecedentes del caso Audio. La presidenta del tribunal, María Catalina González, informó que la medida busca indagar posibles faltas a la probidad. La decisión surge luego de que la Fiscalía exhibiera una llamada donde se mencionan pagos de coimas a la exministra Ángela Vivanco, vinculados al consorcio Belaz Movitec.

La Superintendencia de Pensiones instruyó a todas las AFP entregar un informe completo sobre campañas y publicidad tras un reportaje que acusó a la industria de financiar contenidos digitales contra la reforma previsional. El oficio firmado por Osvaldo Macías ordena detallar en cinco días toda promoción directa o indirecta, incluidos videos, columnas o podcasts. La denuncia apunta a la Asociación de AFP y la fundación Ciudadanos en Acción, dirigida por Bernardo Fontaine, quien negó vínculos políticos o pagos a influencers.

En los alegatos de clausura, la Fiscalía pidió condenar al exdirector de la PDI Héctor Espinosa por malversación, falsificación y lavado de activos, y a su esposa, María Magdalena Neira, por este último delito. El fiscal Miguel Ángel Orellana señaló que Neira fue clave en el ocultamiento del dinero sustraído, usando sus cuentas y fondos mutuos. El CDE respaldó la acusación, afirmando que el fraccionamiento de depósitos y el uso de un subordinado como intermediario revelan una estrategia deliberada de encubrimiento.

El regulador antimonopolio de China aprobó la asociación entre Codelco y SQM, último trámite internacional pendiente para formalizar el acuerdo que posicionará al Estado chileno como actor clave en la producción mundial de litio. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, destacó el respaldo global al pacto. Tras aprobaciones en Brasil, Japón, Corea, Arabia Saudita y la UE, sólo resta la toma de razón de Contraloría. El acuerdo, parte de la Estrategia Nacional del Litio, refuerza el modelo de colaboración público-privada.

En la apertura de la COP30 en Belém, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva instó a “imponer una nueva derrota a los negacionistas” del cambio climático y defendió el multilateralismo frente a la desinformación. Criticó la ausencia de EE.UU., segundo mayor contaminante mundial, y advirtió que el planeta avanza “en la dirección correcta, pero a la velocidad equivocada”. Lula llamó a cumplir los acuerdos, financiar a los países vulnerables y acelerar el fin de los combustibles fósiles.