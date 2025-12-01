PDG define postura para el balotaje: 78% opta por voto nulo o blanco

El Partido de la Gente resolvió este domingo su postura para la segunda vuelta y, por amplia mayoría, llamó a votar nulo o blanco. En su consulta online, el 78% de los participantes rechazó apoyar a José Antonio Kast o Jeannette Jara; Kast obtuvo un 20% y Jara un 2%. El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, calificó el resultado como “contundente” y dijo que refleja el descontento de las bases con las alternativas del balotaje. Franco Parisi obtuvo casi el 20% en primera vuelta, votos hoy sin conducción hacia ninguno de los candidatos.

PAES inicia con cifra récord de inscritos y rendición en más de 200 sedes del país

Este lunes comenzó la aplicación de la PAES, que por primera vez superó los 300 mil inscritos. Las cinco pruebas se rendirán entre el 1 y el 3 de diciembre en 203 sedes a nivel nacional. Desde el DEMRE, su directora Leonor Varas llamó a revisar instrucciones y locales con anticipación. Los resultados estarán disponibles el 5 de enero de 2026, fecha en que también inicia la postulación a las 47 universidades del Sistema de Acceso. El DEMRE recordó que cinco carreras concentran cerca del 30% de las matrículas e instó a explorar alternativas técnicas y profesionales.

Gobierno descarta crisis migratoria en Arica y prepara comité binacional con Perú

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el gobernador de Arica, Diego Paco, se reunieron este domingo por la situación de migrantes en la frontera con Perú. Ramos insistió en que “no hay crisis”, señalando que el flujo es similar al de años anteriores y que cada caso debe revisarse individualmente. El alcalde Orlando Vargas coincidió en que el movimiento es “normal” para esta época. Este lunes sesionará un comité binacional con Perú, con Cancillería, Migraciones y policías, para coordinar seguridad, reconducciones y perfiles de la población en la franja fronteriza.

Jara critica demora del Gobierno y propone modernizar Chacalluta y reforzar control fronterizo

La candidata Jeannette Jara cuestionó la tardanza del Gobierno en coordinarse con Perú por la situación migratoria y aseguró que habría actuado “mucho más rápido”. Propuso modernizar el complejo Chacalluta con tecnología biométrica, sensores y drones; crear una policía especializada en fronteras dentro de Carabineros; y mantener el apoyo militar en la zona. Subrayó que las medidas deben ir acompañadas de cooperación diplomática y criticó la propuesta de expulsiones masivas de Kast, calificándola de irrealizable.

Kast en Osorno: promete eliminar trabas estatales y facilitar el desarrollo agrícola y ganadero

En Osorno, José Antonio Kast afirmó que el Estado “no debe ser un obstáculo” para el emprendimiento y prometió que, si es electo, facilitará el desarrollo agrícola y ganadero. Criticó que decisiones administrativas se tomen “desde un escritorio en Santiago”, sin considerar los ritmos del campo, y apuntó a la permisología y normas laborales como trabas para agricultores, lecherías y pymes. Defendió a los funcionarios del sector, pero exigió políticas ajustadas a la realidad territorial. Participó en el foro “Agro economía y Desarrollo”, al que Jeannette Jara no asistió.

Trump admite llamada a Maduro en plena tensión con Venezuela pero evita dar detalles

Donald Trump confirmó que habló con Nicolás Maduro, aunque se negó a revelar el contenido de la conversación, ocurrida en medio de la creciente tensión en el Caribe. Según The New York Times, el contacto buscaba explorar una posible reunión en EE.UU., sin acuerdos concretos. Trump también advirtió que el espacio aéreo venezolano está “cerrado”, sin aclarar si anticipa un ataque. Defendió al secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusado de ordenar “matar a todos” los ocupantes de una lancha vinculada al narcotráfico, hecho que será revisado por el Senado.