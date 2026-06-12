Crisis fiscal y envejecimiento poblacional: Gemines advierte dos amenazas estructurales para Chile

Chile enfrenta dos desafíos estructurales que podrían marcar el desempeño económico del país durante las próximas décadas. Así lo plantea el Informe Gemines N°549, que identifica una crisis fiscal y otra demográfica como los principales riesgos de mediano y largo plazo para la economía nacional.

En materia fiscal, el documento analiza el reciente Decreto de Política Fiscal, que fijó metas de déficit estructural equivalentes a 2,6% del PIB para 2026, 1,8% para 2027 y una reducción gradual hasta llegar a 1,5% en 2030. Aunque considera que estos objetivos son más prudentes que la promesa de alcanzar equilibrio presupuestario al término del gobierno, advierte que persisten dudas respecto de su cumplimiento debido a los reiterados incumplimientos observados en años anteriores.

Según el informe, la credibilidad de la institucionalidad fiscal se ha visto afectada por las diferencias entre las metas comprometidas y los resultados efectivos registrados en los últimos años. En ese contexto, plantea que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) debería contar con mayores facultades para supervisar y auditar las proyecciones fiscales elaboradas por el Ejecutivo.

Gemines también advierte que, aun cuando se cumplan las metas de déficit estructural, la trayectoria de la deuda pública sigue representando un desafío. El documento sostiene que, de acuerdo con las estimaciones contenidas en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, la deuda bruta del Gobierno Central podría superar el umbral de 45% del PIB a partir de 2028, lo que obligaría a realizar esfuerzos adicionales para reducir el déficit efectivo y contener el endeudamiento.

A este escenario se suma una segunda preocupación: la evolución demográfica. El informe recoge las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas derivadas del Censo 2024, las que anticipan un crecimiento poblacional de apenas 0,6% en 2026 y tasas cada vez menores en los años posteriores. De mantenerse esa tendencia, la población chilena alcanzaría un máximo de 20,64 millones de habitantes en 2035 para luego comenzar un proceso de disminución que la llevaría a 16,97 millones en 2070.

Los autores sostienen que este fenómeno limita las posibilidades de crecimiento económico de largo plazo. A su juicio, alcanzar una expansión sostenida de 4% anual sería extremadamente difícil considerando la evolución proyectada de la población. El informe señala que un crecimiento de esa magnitud implicaría tasas de expansión del PIB per cápita cercanas o superiores a 3,4%, niveles que históricamente solo se observaron cuando Chile tenía un ingreso por habitante significativamente menor.

Por ello, Gemines estima que un crecimiento sostenible para la economía chilena probablemente se ubique entre 3% y 3,5% anual, con una trayectoria decreciente en el tiempo. Incluso alcanzar ese rango desde el crecimiento tendencial actual, cercano al 2%, sería considerado una meta particularmente exigente.

El informe advierte que la combinación entre envejecimiento de la población y menor crecimiento económico tendrá efectos directos sobre las cuentas fiscales. Por una parte, aumentará la presión sobre el gasto en salud y pensiones, particularmente en programas como la Pensión Garantizada Universal. Por otra, un menor crecimiento del PIB podría acelerar el aumento de la relación entre deuda pública y producto.

La conclusión del documento es que ambos procesos ya están en marcha y tienden a reforzarse mutuamente. Mientras la desaceleración demográfica reduce el potencial de crecimiento de la economía, las mayores necesidades de gasto asociadas al envejecimiento incrementan las exigencias sobre las finanzas públicas, configurando lo que Gemines denomina las “crisis gemelas” que enfrenta Chile.