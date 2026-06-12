Canadá prepara una inauguración estelar para su debut en el Mundial 2026

La Copa del Mundo continúa desplegando sus celebraciones de apertura y este viernes será el turno de Canadá. Toronto albergará la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026, un espectáculo que antecederá al estreno de la selección anfitriona frente a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B.

Según informó Directv Sports, el evento se desarrollará en el Estadio Toronto, recinto que se transformará en uno de los principales escenarios de la cita planetaria durante las próximas semanas.

La puesta en escena comenzará 90 minutos antes del partido, a las 13:30 (hora Chile), y buscará reflejar la diversidad cultural que caracteriza al país norteamericano. El diseño del espectáculo fue desarrollado por Balich Wonder Studio, productora con experiencia en grandes eventos internacionales, y combinará música, simbolismo y efectos visuales inspirados en el trofeo de la Copa del Mundo.

Michael Bublé y Alanis Morissette lideran el espectáculo

Entre los protagonistas de la ceremonia destacan dos de las voces más reconocidas de Canadá: Michael Bublé y Alanis Morissette. Junto a ellos también participarán Alessia Cara y Jessie Reyez, artistas que aportarán una fuerte presencia local a la jornada.

No estarán solos. El cartel contempla además a figuras internacionales como Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Dentro de la programación, Morissette interpretará el himno nacional canadiense, mientras que Aleksandar Gajić estará a cargo del himno de Bosnia y Herzegovina.

La bienvenida oficial a los aficionados será realizada por el actor y comediante Will Arnett, quien cumple funciones como embajador del torneo. Su participación formará parte de una propuesta orientada a generar una experiencia más cercana e interactiva para los asistentes.

Toronto vivirá una jornada histórica en el Mundial 2026

Las actividades comenzarán varias horas antes de la ceremonia. La organización confirmó experiencias para los hinchas, espacios interactivos y distintas dinámicas con premios para quienes lleguen con anticipación al estadio.

El recinto, con capacidad para 45 mil espectadores, marcará un hito para el fútbol canadiense al convertirse en el primer estadio del país en recibir partidos de una Copa del Mundo.

Durante el torneo albergará cinco encuentros de la fase de grupos, incluido el debut de Canadá, además de compromisos de selecciones como Alemania, Croacia, Senegal, Ghana, Panamá y Costa de Marfil. También será sede de un partido correspondiente a los dieciseisavos de final.

No es un escenario cualquiera. Fue construido para el Mundial Sub-20 de 2007, torneo en el que Argentina levantó el título con Sergio Agüero como gran figura tras conquistar el Balón de Oro y la Bota de Oro.