17 años de cárcel para exdirector de la PDI Héctor Espinosa por malversación y lavado

El 4° Tribunal Oral en lo Penal condenó a 17 años de prisión al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación reiterada, falsificación y lavado de activos. También fue sancionada su cónyuge, María Magdalena Neira, con 541 días remitidos por lavado culposo. El fallo ordenó indemnizar al fisco con $146 millones y decretó el comiso de bienes del matrimonio. La investigación detectó 53 depósitos ilícitos entre 2015 y 2017 y derivó en la renuncia de su sucesor, Sergio Muñoz. La condena fue unánime tras 45 días de juicio.

Excancilleres alertan que propuestas migratorias de Kast vulneran derechos y dañan la política exterior

Un grupo de excancilleres —Alvear, Fernández, Insulza, Muñoz, Urrejola y Walker— manifestó preocupación por las propuestas migratorias de José Antonio Kast, advirtiendo que expulsiones masivas, separación de familias o confinamientos vulneran estándares internacionales y tensionan la política exterior. Señalaron que “empujar” miles de personas hacia Perú o Bolivia sería un gesto hostil y diplomáticamente inviable. También alertaron sobre riesgos humanitarios y pidieron un debate serio, basado en evidencia y sin uso electoral de la política exterior.

Vallejo responde críticas de Jara y Kast y defiende gestión del Gobierno en frontera norte

La vocera Camila Vallejo respondió a Jeannette Jara y José Antonio Kast, quienes acusaron al Gobierno de pasividad ante el bloqueo fronterizo con Perú. Aseguró que el Ejecutivo “ha estado actuando”, con autoridades desplegadas y un plan para agilizar la salida regular de migrantes tras el refuerzo militar peruano. Destacó como “exitosa” la reunión binacional con Lima y advirtió que medidas unilaterales generan “cuellos de botella”. En plena segunda vuelta, la frontera vuelve a tensionar la campaña mientras el Gobierno defiende que la coordinación internacional es clave para evitar una crisis humanitaria.

Demócratas oficializa apoyo a Kast y plantea coincidencias programáticas clave

Demócratas formalizó su respaldo a José Antonio Kast tras una reunión en su comando. La presidenta Ximena Rincón afirmó que la decisión responde al “rumbo” expresado en la primera vuelta y a la necesidad de no repetir “errores del pasado”. La colectividad planteó temas prioritarios —emergencia sanitaria, migración y segregación carcelaria— donde, según dijo, encontraron más coincidencias que diferencias con el candidato. Al apoyo se sumó Jorge Tarud, quien, pese a su identidad socialdemócrata, señaló que el complejo escenario obliga a “ponerle el hombro por Chile” y aportar gobernabilidad.

Kaiser llama a no anular voto y acusa “riesgo democrático” si gana Jara

El excandidato presidencial Johannes Kaiser (PNL) llamó a no anular el voto en la segunda vuelta del 14 de diciembre, afirmando que esa opción favorece el “proyecto totalitario” que, a su juicio, representa la candidata oficialista Jeannette Jara. El mensaje surge el mismo día en que el PDG anunció que su postura oficial será el voto nulo o blanco. Kaiser advirtió un “grave riesgo democrático” si predomina la neutralidad y valoró que Demócratas haya decidido respaldar a José Antonio Kast, señalando que ese apoyo busca “defender la institucionalidad” frente al Partido Comunista.

Cámara repone feriado bancario del 31 de diciembre y proyecto queda listo para ser ley

La Cámara de Diputados aprobó por 103 votos a favor y una abstención la restitución del feriado bancario del 31 de diciembre, eliminado por la Ley Fintech. Con ello, la iniciativa queda convertida en ley, permitiendo recuperar el cierre técnico de fin de año, valorado por trabajadores del sector. Parlamentarios destacaron que no es un día libre, sino una necesidad operativa, mientras la atención continuará vía plataformas digitales. También subrayaron que el sistema podría cambiar en el futuro con mayores avances tecnológicos.

Trump rechazó condiciones de Maduro en llamada y crece tensión por posible escalada en Venezuela

Nuevos antecedentes revelan que Donald Trump rechazó las condiciones que Nicolás Maduro planteó en una llamada del 21 de noviembre para dejar el poder, entre ellas amnistía para él y su familia, levantar sanciones y cerrar causas en la CPI. Según fuentes citadas por Reuters, Trump le habría dado plazo hasta el 28 de noviembre para abandonar Venezuela, lo que no ocurrió, y luego ordenó cerrar el espacio aéreo. Este lunes la Casa Blanca analiza el escenario en una reunión de alto nivel, mientras crece la tensión regional por eventuales acciones militares de EE.UU.