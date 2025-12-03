Gobierno expropiará 100 hectáreas para evitar desalojo masivo en campamento Cerro Centinela

A días del desalojo ordenado por la justicia en el campamento Cerro Centinela, el Gobierno anunció un proyecto habitacional que expropiará 100 de las 215 hectáreas del predio para radicar a más de 10 mil residentes y evitar una crisis humanitaria. Tras fracasar las negociaciones con los dueños, el Ejecutivo optó por la expropiación y financiará la compra, mientras las familias aportarán a la urbanización. El desalojo seguirá en zonas no expropiadas. Oficialismo valoró la medida; la oposición acusó improvisación y “premiar tomas”.

Debate Archi: Jara y Kast se enfrentan este miércoles por la mañana

Este miércoles a las 8 de la mañana, se realizará el debate presidencial de Archi entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, a once días del balotaje del 14 de diciembre, con voto obligatorio. El encuentro será transmitido por más de mil radios a lo largo del país y por las plataformas digitales de la asociación. Participarán periodistas de regiones y Santiago, entre ellos Paola Ahumada, Coni Santa María, Iván Valenzuela y Juan Manuel Astorga, con Daniel Silva como moderador. Es el penúltimo cara a cara antes del debate de Anatel del 9 de diciembre a las 21 horas.

Vallejo acusa uso electoral de la migración y Cordero enfrenta críticas del gobernador de Arica

La vocera Camila Vallejo reforzó la defensa del Gobierno frente a Kast y Jara, quienes critican la gestión en la frontera con Perú. Afirmó que la migración se usa como “botín electoral” y que el Ejecutivo actúa desde el refuerzo decretado por Lima, con Interior, Cancillería y Senapred coordinados. La tensión escaló con el gobernador de Arica, Diego Paco, quien habla de “crisis”. El ministro Luis Cordero lo corrigió, señalando que los flujos son normales, que los ingresos cayeron 77% y que autoridades “deberían saber” del trabajo policial y militar en la zona.

Juicio por cegamiento de Gustavo Gatica entra en etapa final con duros alegatos

El juicio contra el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de causar la ceguera de Gustavo Gatica en 2019, entró en su fase final. La Fiscalía mostró videos, peritajes y análisis balísticos para sostener que Crespo disparó fuera del protocolo y apuntó al tercio superior de los manifestantes. La defensa insistió en que no se acreditó su responsabilidad y alegará el jueves. Amnistía Internacional asistió a la audiencia y Gatica pidió “justicia” antes de asumir como diputado. El veredicto se conocerá el 9 de enero de 2026.

Revelan que exjuez Ulloa votó por Yáber para conservador mientras recibía sus millonarios depósitos

El caso Muñeca Bielorrusa sumó un nuevo flanco tras conocerse quiénes apoyaron en 2022 la fallida postulación de Sergio Yáber al Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago. Un escrutinio del Tribunal Pleno mostró que obtuvo ocho votos, entre ellos los de Verónica Sabaj y del entonces ministro Antonio Ulloa, hoy cuestionado por recibir más de $70 millones en depósitos mensuales de Yáber. La lista exhibe los vínculos internos del conservador en la Corte de Apelaciones. El episodio revive además la arista política ligada al senador Matías Walker y su fallida propuesta para dividir el conservador capitalino

Caso Manicure: jueza cambia prisión preventiva de Mauricio Ojeda por arresto domiciliario total

El Juzgado de Garantía de Temuco volvió a modificar las cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda, imputado por fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado en la arista Manicure del caso Convenios. Por quinta vez, la jueza Ruth Martínez reemplazó su prisión preventiva por arresto domiciliario total, permitiendo su salida inmediata del penal Capitán Yáber. La defensa alegó dilación en la preparación del juicio, mientras la Fiscalía afirmó que los retrasos no le son atribuibles y anunció apelación para revertir el beneficio.

PCV exige a Maduro transparentar negociación con Trump en plena tensión militar

El Partido Comunista de Venezuela exigió al mandatario Nicolás Maduro informar “de forma inmediata y transparente” sobre las eventuales negociaciones con Donald Trump, luego de que el mandatario estadounidense confirmara una llamada entre ambos en medio del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. Jackeline López, dirigente del PCV, cuestionó que el país “no sabe qué se discute” y advirtió una “creciente escalada de agresión imperialista”. Las tensiones provocaron cancelaciones de vuelos y llevaron a Venezuela a revocar permisos a siete aerolíneas, incluida la española Plus Ultra.