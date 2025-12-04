Presidente Boric en Sofofa: “Chile no se cae a pedazos” y llama a dejar el catastrofismo 

Boric en Sofofa: “Chile no se cae a pedazos” y llama a dejar el catastrofismo

En su última participación en la cena de la industria ante la Sofofa, el Presidente Boric pidió desmontar la idea de declive: “Chile no se cae a pedazos”. Defendió el crecimiento de 2,6%, la baja de la inflación y la reforma de pensiones como ejemplo de acuerdos. Evitó referencias a Kast y llamó a evitar el catastrofismo y la polarización. Valoró el diálogo con la Sofofa y destacó el rol privado en empleo y exportaciones. Desde el gremio, Rosario Navarro pidió recuperar el crecimiento y acelerar permisos con la meta “Compromiso 365”.

Condenan a exdirectora de Vitacura por fraude y apuntan al rol del exalcalde Torrealba

El Cuarto Juzgado de Garantía condenó a Antonia Larraín por 20 delitos reiterados de fraude al fisco ligados a desvíos de fondos en Vitacura. Recibió cinco años de presidio, multa de 698 UTM e inhabilitación para ejercer cargos públicos, pena sustituida por libertad vigilada intensiva. Su condena se basa en un acuerdo para vender su casa y pagar las multas. Larraín detalló que entregaba sobres con $5 millones al exalcalde Torrealba, apuntado como receptor de fondos. Su testimonio es clave en la fase final de la investigación.

Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel Guerra

Dos ministros de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Tomás Gray y José Pablo Rodríguez, admitieron haber solicitado favores al exfiscal Manuel Guerra mientras este estaba en ejercicio, en gestiones relacionadas con su inclusión en ternas para nombramientos judiciales. La revelación se produjo en el contexto de la suspensión de la revisión de la querella de capítulos contra Guerra, investigado por filtraciones de información reservada a favor del abogado Luis Hermosilla y acusado de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.

Caen 18 ligados a “mafia china” en Meiggs y desvinculan a carabinero involucrado

La PDI y la Fiscalía Centro Norte detuvieron a 18 personas vinculadas a la “mafia china” en Barrio Meiggs, entre ellas un carabinero activo acusado de alertar a la banda y hoy desvinculado. El operativo incluyó más de 100 detectives, allanamientos en Santiago y regiones, e incautación de armas, dinero, productos falsificados y documentos. La organización habría movido $100 mil millones en delitos como tráfico, lavado y secuestros. La Fiscalía amplió la detención hasta el viernes para formalización.

Embajador de EE.UU. se reúne con Jara tras polémica y busca calmar tensiones con La Moneda

El embajador de EE.UU., Brandon Judd, se reunió con la candidata Jeannette Jara tras la polémica generada por sus dichos, calificados por La Moneda como “inapropiados”. Judd había señalado que con algunos gobiernos es más fácil trabajar y advirtió costos por críticas a Donald Trump. La cita buscó recomponer la relación y, según él, se dio en un clima “franco y respetuoso”. Destacó la importancia de dialogar con todas las fuerzas democráticas. Sus palabras siguen generando ruido en plena campaña.

Maduro confirma llamada “cordial” con Trump en plena tensión por despliegue militar

Nicolás Maduro confirmó que hace unos diez días habló por teléfono con Donald Trump, en una conversación “cordial” y “respetuosa”, buscando abrir un diálogo entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019. Trump reconoció la llamada pero evitó detalles. Según The New York Times, el contacto buscaba explorar una posible reunión, sin avances concretos. El diálogo ocurre mientras aumentan las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y la advertencia de Trump sobre el espacio aéreo venezolano.

Putin tras reunión con enviado de EE.UU.: “El Donbás será liberado”

Vladimir Putin calificó de “útil” su reunión en Moscú con el enviado de EE.UU., Steve Witkoff, basada en propuestas hechas por Donald Trump. Aun así, reafirmó que el Donbás “será liberado” y pidió a Europa involucrarse en las negociaciones. Desde India, aludió también a Novorossiya y acusó a Kiev de preferir seguir luchando pese a la opción de retirada. Dijo que Trump busca una solución consensuada, aunque Rusia rechaza algunos puntos del plan estadounidense.