General director de Carabineros tras expulsiones por delitos: “Son hechos gravísimos”

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, abordó este viernes las investigaciones penales que en las últimas semanas derivaron en la expulsión de 16 funcionarios de la institución en las regiones del Maule, Atacama y Los Ríos, enfatizando que se trata de situaciones que Carabineros considera de máxima gravedad.

Desde La Moneda, donde participó en la ceremonia de imposición de la condecoración Servicio de la Presidencia de la República 2026 encabezada por el Presidente José Antonio Kast, Araya defendió el funcionamiento de los mecanismos de control interno y destacó que las indagatorias fueron impulsadas por la propia institución en coordinación con el Ministerio Público.

“Son hechos gravísimos. Este tipo de situaciones las investiga Carabineros, que también es una señal de transparencia, se investigan como corresponde, se ponen los antecedentes a disposición y nuestro sistema de control interno, nuestro Departamento de Asuntos Internos, en ese aspecto ha sido estricto”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que esta semana se conociera la desvinculación de seis funcionarios de la Prefectura de Talca. Según informó la institución, las detenciones se concretaron tras una investigación iniciada por el Departamento de Asuntos Internos y la Fiscalía, luego de detectarse presuntas conductas constitutivas de delito durante procedimientos policiales.

La situación se sumó a otro caso registrado en Atacama, donde ocho funcionarios fueron detenidos y expulsados de la institución tras acreditarse irregularidades en procedimientos policiales. Posteriormente, siete de ellos quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por delitos de obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos.

A estos episodios se agregan las detenciones de dos carabineros en Valdivia, vinculados a la denominada Operación Nereida, una investigación desarrollada por la Fiscalía y la PDI contra una organización dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos. La pesquisa permitió establecer una estructura criminal que operaba entre las regiones de Los Lagos y Los Ríos y que, según el Ministerio Público, estaba involucrada en delitos como lavado de activos, falsificación de documentos públicos, infracciones a la Ley de Pesca, delitos contra la salud pública y cohecho.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los dos funcionarios policiales habrían colaborado facilitando el traslado y protección de cargamentos ilegales de productos del mar. La operación terminó con 54 detenidos, incluyendo otros funcionarios públicos.

Frente a estos antecedentes, Araya reafirmó que la institución mantendrá una política de tolerancia frente a conductas ilícitas y anunció que los controles seguirán reforzándose.

“Nosotros intensificamos los controles. Yo no tengo ningún problema en seguir en la misma línea, no permito, no acepto que personal ensucie, no solamente el uniforme, sino que involucre también todo lo que es la confianza en la ciudadanía”, sostuvo.

El general director añadió que Carabineros no acepta actuaciones que vulneren los principios institucionales ni la legislación vigente. “No aceptamos actuaciones que se apartan no solamente de los postulados institucionales, sino son conductas abiertamente reñidas con la ley y por eso se han producido las detenciones”, señaló.

Finalmente, la autoridad remarcó que los funcionarios involucrados deberán enfrentar las consecuencias judiciales de sus actos. “Estos grupos de excarabineros que no merecen estar en la institución, se van de la institución y tienen que responder ante la justicia”, concluyó.