SpaceX rompe récord histórico con la mayor salida a bolsa y dispara fortuna de Musk

SpaceX concretó un hito sin precedentes en los mercados financieros al transformarse en la empresa responsable de la mayor oferta pública inicial de acciones registrada hasta ahora. La compañía fundada por Elon Musk en 2002 colocó 556 millones de acciones a un precio inicial de US$135 por papel, en una operación que comenzará a reflejarse en el mercado este viernes con el inicio de las transacciones bursátiles.

La magnitud del debut quedó reflejada en el interés de los inversionistas. Diversos reportes señalan que la demanda por acciones superó los US$350.000 millones, impulsada tanto por grandes inversionistas institucionales como por compradores minoristas. El volumen de la operación permitió superar ampliamente la marca que mantenía Saudi Aramco desde 2019.

El estreno bursátil llega en un momento en que los mercados financieros mantienen una fuerte apuesta por las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. Aunque SpaceX construyó su liderazgo a partir del desarrollo de cohetes, lanzamientos espaciales y servicios satelitales, la compañía ha ampliado su presencia en el ámbito tecnológico y de la inteligencia artificial, un factor que ha contribuido a elevar significativamente su valoración.

La empresa informó que los recursos obtenidos mediante la apertura bursátil serán destinados a financiar nuevas inversiones tanto en sus proyectos espaciales como en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial. Entre los objetivos estratégicos destacan el desarrollo de infraestructura tecnológica, centros de datos en el espacio y la expansión de programas asociados a la exploración de la Luna y Marte.

La transformación de SpaceX ha sido acelerada durante los últimos años. A su negocio tradicional de transporte espacial se sumó en 2021 Starlink, la red global de internet satelital. Más recientemente, Musk integró SpaceX con xAI, su compañía de inteligencia artificial que además incorpora la plataforma social X.

El empresario mantendrá una posición dominante dentro de la compañía. Actualmente posee cerca de la mitad de SpaceX y conservará el control de la mayoría del poder de voto gracias a acciones con derechos especiales. Según los antecedentes presentados en la operación, controlará el 82,4% de los votos tras la oferta pública.

Las estimaciones sobre el impacto patrimonial de la operación son igualmente significativas. Considerando el valor de mercado fijado por la colocación, la participación de Musk en SpaceX alcanzaría cerca de US$841.000 millones. Sumada a su participación en Tesla, su patrimonio podría superar los US$1,1 billones, consolidándolo como una de las personas más ricas del planeta.

La salida a bolsa también es interpretada como una señal del creciente interés de los mercados por compañías vinculadas a la inteligencia artificial. SpaceX no sería la única firma del sector en avanzar hacia esta etapa. Empresas como Anthropic ya han anunciado planes similares, mientras que OpenAI aparece entre las compañías que podrían seguir el mismo camino en el futuro.

Más allá de las cifras récord, el debut bursátil de SpaceX refleja la evolución de una empresa que pasó de centrarse exclusivamente en la industria aeroespacial a convertirse en un actor relevante en algunos de los sectores tecnológicos con mayor proyección de crecimiento a nivel global.