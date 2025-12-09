Jara y Kast afinan estrategia para debate Anatel en la recta final de la campaña presidencial

A seis días de la elección, Jeannette Jara y José Antonio Kast hicieron una pausa familiar antes del debate de Anatel. Jara preparó contenidos con su equipo, que ve la instancia como su última oportunidad para revertir el escenario. Su comando apuesta por mantener la ofensiva contra Kast. El republicano, en cambio, busca evitar confrontaciones y afinar respuestas con su círculo cercano, pese a críticas internas por falta de precisión y el flanco abierto por Juan Meza. Ambos ajustan cierres de campaña y estrategias finales.

Cruce en la derecha estalla a seis días de la elección y deja en evidencia tensiones internas

A menos de una semana de la segunda vuelta, declaraciones del diputado electo Eduardo Cretton (UDI) sobre el rol de Chile Vamos y la campaña de Evelyn Matthei desataron un fuerte cruce en la derecha. Luciano Cruz-Coke lo acusó de “desaparecer”, mientras Cretton respondió que su ausencia era “por Servel”. Marcela Cubillos defendió a Cretton y cuestionó el impacto electoral de la reforma de pensiones. Alberto Cardemil llamó a calmarse y discutir internamente. El episodio evidenció tensiones en pleno cierre de campaña.

Oficialismo pide a Unicef pronunciarse por dichos de Meza sobre indultar a violadores de niños

Diputados oficialistas, encabezados por Luis Cuello (PC), solicitaron a Unicef un pronunciamiento tras las declaraciones del diputado Juan Meza, quien dijo en CNN que “no hay que hacer distinción” al indultar a violadores de niños con enfermedad terminal. Cuello advirtió que esto propicia impunidad y pidieron reafirmar estándares de protección infantil. También enviaron la comunicación a la Defensoría de la Niñez. Alejandra Placencia criticó que Kast no desmintiera a Meza, señalando riesgo para la infancia.

Multigremial alerta “rebrote del terrorismo” y anticipa verano crítico en La Araucanía

La Multigremial de La Araucanía calificó noviembre como “el mes más violento del año”, con ocho hechos de alta connotación pública en la Macrozona Sur, el doble que en octubre. Siete ocurrieron en La Araucanía y cuatro fueron atribuidos a Weichán Auka Mapu. Su presidente, Patricio Santibáñez, advirtió un “rebrote del terrorismo” y que la región no está preparada para un verano de alto riesgo. Recordaron que la temporada pasada los incendios aumentaron 206% y que entre 2021 y 2025 se registraron 1.050 hechos de violencia.

Asfura mantiene leve ventaja en Honduras tras reanudación del escrutinio electoral

El candidato del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, sigue liderando el escrutinio con 40,23% de los votos, frente al 39,48% del liberal Salvador Nasralla, cuando van contabilizadas más del 90% de las actas. La ventaja ronda los 22 mil votos, en medio de incertidumbre por la lenta reactivación del conteo tras tres días de parálisis por “problemas técnicos”. En tercer lugar se ubica Rixi Moncada, de Libre. Honduras aún no conoce al sucesor de Xiomara Castro a más de una semana de las elecciones.

Contacto de Cuba con EE.UU. por eventual fin de Maduro y muerte de preso político agitan Venezuela

Reuters reveló que figuras del régimen cubano consultaron a EE.UU. sobre un escenario sin Nicolás Maduro, pese al discurso público de La Habana contra Washington. La tensión crece con un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe y reportes de que Maduro estaría dispuesto a dejar el poder con amnistía total. En paralelo, murió bajo custodia el exgobernador Alfredo Díaz, denunciado como “muerte potencialmente ilícita”. María Corina Machado confirmó que asistirá al Nobel de la Paz en Oslo.

Netanyahu y Trump se reunirán el 29 de diciembre en cita clave para el plan de paz en Gaza

Israel confirmó que Benjamin Netanyahu se reunirá con Donald Trump el 29 de diciembre para definir pasos del plan de paz en Gaza, incluido el despliegue de una fuerza internacional que reemplace gradualmente a las tropas israelíes. El acuerdo está estancado: Hamas acusa violaciones al alto el fuego y más de 350 muertos, mientras Israel exige entrega de restos del último rehén y desarme total. Medios israelíes adelantaron que Netanyahu realizaría un viaje de ocho días con otras reuniones en EE.UU.