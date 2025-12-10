Recriminaciones cruzadas y tensión marcaron el último debate entre Jara y Kast en Anatel

El último debate antes de la segunda vuelta organizado por Anatel estuvo dominado por duros intercambios. El cruce más tenso ocurrió por Carabineros y migración, con acusaciones de faltas de respeto y constantes interrupciones entre los candidatos. También chocaron por las tomas de terrenos, políticas sociales y las 40 horas, que el candidato republicano aseguró no va a tocar, sino mejorar. En su cierre, José Antonio Kast se comprometió a actuar desde el 15 de diciembre para recuperar la seguridad y el empleo, pasando “del desorden al orden”. Jeannette Jara por su parte aseguró que de llegar a La Moneda, tomará todas las medidas necesarias para la seguridad pública y combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Acusación contra Simpértegui suma apoyos clave y se encamina a una holgada aprobación en la Cámara

La acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpertegui, entró en su tramo decisivo. Este miércoles la comisión revisora, presidida por Maite Orsini, definirá su recomendación antes de la votación en sala del jueves. El impulsor del libelo, el socialista Daniel Manouchehri, aseguró apoyos de la UDI y RN, proyectando cerca de 90 votos, muy por encima de los 77 requeridos para su aprobación. El libelo tiene tres capítulos acusatorios. El primero apunta a su participación en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec; el segundo, a conflictos de interés en nombramientos notariales; y el tercero, a su rol en decisiones vinculadas al caso Fundamenta.

Cámara despacha Ley de Seguridad Municipal y fija nuevo marco para prevención del delito

Tras un fallido inicio por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó las enmiendas del Senado y despachó la Ley de Seguridad Municipal, parte del fast track 2.0 de seguridad. La norma moderniza el rol de los municipios, regula tecnología como drones y cámaras, crea al Inspector de Seguridad Municipal y fija coordinación obligatoria con policías y Ministerio Público. Refuerza consejos comunales, ordena planes según realidades locales y limita a organizaciones comunitarias. El Gobierno destacó que la ley entrega un marco claro para la prevención.

Gobierno y Republicanos tantean reforma política mientras umbral del 5% divide al Congreso

En la antesala del balotaje de este domingo, Gobierno y Partido Republicano comenzaron acercamientos informales sobre la reforma al sistema político. La Moneda busca aprobar cambios antes de febrero: elevar exigencias para crear partidos y fijar un umbral de 5% para entrar al Congreso. Arturo Squella admite coincidencias, pero postergó conversaciones formales para después de este domingo. El umbral del 5% enfrenta fuerte rechazo del PC, FA, partidos chicos y parte de RN. La senadora Paulina Vodanovic apunta a avanzar rápido, mientras críticas apuntan a que las prioridades ciudadanas son seguridad y empleo.

Renuncia seremi de Valparaíso por caso Millakura, marcado por denuncias de abuso y discriminación

La seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renunció tras revelarse nuevos antecedentes sobre la denuncia de discriminación y abuso laboral presentada por la periodista Sol Millakura, quien se suicidó en noviembre. Cofré salió por “razones de salud mental” mientras avanzan indagaciones administrativas y judiciales. El reportaje de Tele13 detalló acusaciones de maltrato vinculadas a la identidad de género de Millakura. El caso abre un flanco político para el gobierno y reaviva el debate sobre protocolos de no discriminación y violencia laboral en el Estado.

Justicia acusa a Pedro Barrientos por secuestro y homicidio de Víctor Jara y Littré Quiroga

La ministra Paola Plaza dictó acusación contra el exmilitar Pedro Barrientos como autor de los secuestros y homicidios de Víctor Jara y Littré Quiroga, ocurridos entre el 12 y 15 de septiembre de 1973. Deportado desde EE.UU. en 2023, Barrientos enfrenta procesamientos previos y ahora queda a un paso de sentencia. El querellante Nelson Caucoto afirmó que su suerte debe ser similar a la de otros militares ya condenados. La causa, que suma más de 50 años, detalla torturas y los impactos de bala que dieron muerte a ambas víctimas.

Vaticano revoca sanciones y expulsión del sacerdote Felipe Berríos tras apelación

El Vaticano dejó sin efecto las sanciones y la expulsión del sacerdote Felipe Berríos, anulando los decretos de 2024 tras concluir que “no se logró certeza moral suficiente” sobre las denuncias. La decisión del Dicasterio para la Doctrina de la Fe es definitiva. Aun así, la Compañía de Jesús iniciará un proceso de reparación con las ocho denunciantes y aplicará medidas disciplinarias al sacerdote. El caso, iniciado en 2022, había derivado en prohibición ministerial y expulsión, mientras que la justicia civil lo sobreseyó por prescripción.