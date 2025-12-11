Error obliga a repetir votación de acusación contra ministro Simpertigue en comisión revisora

La comisión que revisa la acusación constitucional contra el ministro Diego Simpertigue sesionará nuevamente este jueves, luego de que se anulara la votación anterior por no haberse entregado a tiempo documentos clave remitidos por la defensa. Los antecedentes incluyen respaldos bancarios de los viajes que el juez realizó a Europa junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, vínculos centrales del libelo. Maite Orsini señaló que el error del secretario impidió un voto informado. En la sesión previa, los ministros Mario Carroza y Guillermo Silva advirtieron sobre el deber de imparcialidad y lamentaron el daño institucional al Poder Judicial.

Comisión de gobierno del Senado aprueba reforma que endurece reglas para partidos e independientes y pasa a Sala

La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en particular la reforma que fortalece la gobernabilidad y representatividad del sistema político, ahora con “discusión inmediata”. El proyecto eleva requisitos para crear partidos, ajusta el financiamiento público, endurece exigencias a independientes y reconoce legalmente a los comités parlamentarios. Se rechazó obligar a los legisladores a permanecer en un comité por considerarse inconstitucional. La senadora Paulina Vodanovic y el ministro Álvaro Elizalde destacaron que la iniciativa busca enfrentar la fragmentación política. El texto pasa a votación en Sala.

Corte de Santiago inicia revisión clave para formalizar a Ángela Vivanco por caso Muñeca Bielorrusa

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones abrió la revisión de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, requisito para permitir su formalización por presunta intervención ilícita en el litigio Codelco–CBM. La audiencia quedó suspendida para este jueves tras aceptar réplicas y dúplicas. La fiscal Carmen Gloria Wittwer defendió la admisibilidad, afirmando que Vivanco tenía intereses económicos en el resultado de las causas y acordó un “pacto ilícito” con abogados hoy en prisión preventiva. La defensa pidió rechazar la acción. Si la querella se admite, la Fiscalía podrá formalizar y solicitar cautelares.

Jara enfrenta polémica por deuda TAG y acusa operación política; Desbordes la desmiente

Tras el debate Anatel, Jeannette Jara debió aclarar la deuda por circular sin TAG de 2019, luego de que en redes se difundiera un documento que sugería un pago superior a $600 mil recién en noviembre de 2025. La candidata negó la versión, calificó la información como falsa y acusó una maniobra desde la Municipalidad de Santiago. Su alcalde, Mario Desbordes, rechazó la acusación y la tildó de “burda”. Horas más tarde, Jara difundió el comprobante de pago para respaldar su relato y pidió frenar las “fake news”.

Amarillos por Chile formaliza apoyo a Kast y exige foco en seguridad y economía

Militantes de Amarillos por Chile, encabezados por el diputado Andrés Jouannet, llegaron al comando de José Antonio Kast para oficializar su respaldo de cara al balotaje. En la reunión destacó la presencia de Isidro Solís, vicepresidente de Amarillos, quien antes había dicho que no votaría por Kast. Jouannet afirmó que el apoyo incluye exigencias en seguridad, como combatir el crimen organizado, fortalecer Carabineros y enfrentar el terrorismo en La Araucanía, además de reactivar la economía.

INDH alerta trabas migratorias y alza de violencia escolar en su informe anual

El INDH entregó a Gabriel Boric su informe anual, marcado por dos focos críticos: migración y educación. El organismo reporta un fuerte aumento de la población extranjera, pero una regularización casi detenida: entre 2022 y 2025 solo 5.062 personas accedieron a estatus legal, una caída del 98,3%. Además, 37,5% de permisos temporales y 43,7% de definitivos superan plazos de tramitación. En educación, el INDH advierte más violencia escolar y agresiones a docentes, con la RM liderando denuncias. Recomienda agilizar trámites migratorios y promover campañas que revaloricen el rol docente.

María Corina Machado llega a Oslo y se reunirá con su familia antes de agenda oficial

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, arribó finalmente a Oslo tras varios días de retraso por las dificultades para salir de Venezuela. Según el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, se dirigió primero al Grand Hotel para reunirse en privado con su familia, antes de saludar a sus seguidores desde el balcón. Para este viernes está previsto que visite el Parlamento noruego y sostenga una reunión y conferencia de prensa con el primer ministro Jonas Gahr Støre. Su llegada marca su primera aparición pública tras más de un año en la clandestinidad.