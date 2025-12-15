Kast gana por amplia mayoría el balotaje y se convierte en el presidente más votado de la historia

José Antonio Kast se impuso con contundencia en la segunda vuelta presidencial, superando por casi 20 puntos a Jeannette Jara. Con el 99,33% de las mesas escrutadas, el candidato republicano obtuvo el 58,18% de los votos y ganó en todas las regiones del país. Su victoria se explicó por una campaña centrada en seguridad, migración y crecimiento económico, capitalizando el descontento con el gobierno de Boric. Kast asumirá el 11 de marzo de 2026 y enfrentará un Congreso fragmentado y un país altamente polarizado. En su primer discurso como presidente electo llamó a la unidad, agradeció a su familia, a Dios, a expresidentes y a candidaturas que contribuyeron a la mayoría histórica, destacando que “no ganó un partido, ganó Chile”.

Boric promete transición ordenada y se reunirá con Kast en La Moneda

El presidente Gabriel Boric aseguró que facilitará el cambio de mando del 11 de marzo y confirmó una reunión con el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda para entregarle “un país en marcha”. Desde el palacio presidencial, llamó a Kast a gobernar con humildad, diálogo y respeto por las tradiciones republicanas, destacando la rapidez y legitimidad del escrutinio electoral. Boric afirmó que su gobierno y colaboradores asegurarán una transición institucional y subrayó que Chile se construye desde un legado común, tras el triunfo de Kast con el 58,18% de los votos.

Jara asume derrota, felicita a Kast y anuncia rol opositor tras el balotaje

Jeannette Jara realizó su primer discurso tras la derrota presidencial, luego de felicitar telefónicamente a José Antonio Kast. En medio del apoyo de sus adherentes, afirmó que “nos toca ser oposición” y que seguirá trabajando por Chile, subrayando que “la derrota siempre es breve” y que su sector tiene una fuerza política que debe cuidar. Llamó al presidente electo a contar con su apoyo en lo que beneficie al país y oposición en lo que no. Más temprano, vía redes sociales, destacó el resultado democrático y agradeció a quienes respaldaron su candidatura, reafirmando que continuarán activos en el escenario político.

“Desconocidos intervinieron la plataforma”: Lipigas denuncia hackeo tras mensaje a favor de Kast

Lipigas denunció ante la Fiscalía Metropolitana Oriente el envío de mensajes a favor de José Antonio Kast desde su aplicación durante la veda electoral. La empresa afirmó que hubo un acceso no autorizado a su plataforma de notificaciones, lo que permitió difundir propaganda política y consignas antimigratorias a cerca del 10% de sus usuarios. La empresa activó protocolos de seguridad y anunció una querella por sabotaje informático. La Fiscalía derivó el caso a la PDI. El comando de Jeannette Jara denunció ante el Servel, mientras Kast dijo desconocer los mensajes y pidió investigar.

Ataque antisemita en Australia: tiroteo en Bondi Beach deja 16 muertos durante Janucá

Un ataque calificado como terrorista y antisemita dejó 16 muertos en Bondi Beach, Sídney, durante una celebración de Janucá. Los autores fueron padre e hijo: uno murió en el lugar y el otro permanece hospitalizado. La policía informó además de 42 heridos y del hallazgo de artefactos explosivos en un vehículo vinculado al atacante fallecido. El primer ministro Anthony Albanese afirmó que fue un ataque dirigido contra judíos australianos y decretó duelo nacional. Un civil fue destacado como héroe tras desarmar a uno de los agresores y evitar más muertes.

Petro rechaza paro armado del ELN y llama a vivir la Navidad sin miedo en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el paro armado de 72 horas convocado por el ELN en rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Ordenó a la fuerza pública atacar a la guerrilla y defender a la población, calificando la medida como una amenaza contra Colombia y no contra potencias extranjeras. Petro llamó a la ciudadanía a celebrar la Navidad sin miedo, mientras se reportan cierres de vías en zonas con presencia del ELN.